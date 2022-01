Preşedintele PNL Florin Cîţu a declarat, miercuri, la DcNews că în cazul în care PSD îl va susţine tot pe Nicolae Ciucă să rămână premier şi la rotativa din 2023, stabilită prjn protocolul coaliţiei, atunci PNL va dori să se facă modificarea la Finanţe şi la Transporturi, şi anume ca liberalii să preia cele două portofolii deţinute în prezent de social-democraţi.

Întrebat ce va face PNL, dacă rotativa nu va funcţiona în 2023 şi liderul PSD Marcel Ciolacu va decide să rămână Nicolae Ciucă premier, Florin Cîţu a răspuns: ”Dacă domnul Ciolacu asumă acest rol şi spune cu premier Ciucă, foarte bine, e decizia PSD. Noi, PNL, vom dori să facem modificarea la Finanţe şi la Transporturi. Este o condiţie pe care am acceptat-o, aşa am făcut această coaliţie, am spus Finanţele pentru că, altfel, voiam Finanţele de acum, nu este niciun motiv să nu fi fost”.

El a continuat: ”Suntem la guvernare, în momentul în care am făcut o coaliţie, sunt acolo, nu cred că contează foarte mult, trebuie să ne asumă acest lucru, Dar eu spun că, dacă va rămâne domnul Ciucă, ceea ce este bine pentru PNL, Finanţele şi Transporturile vor trece la PNL în 2023”.

Ads

Despre relaţiile din coaliţie, Florin Cîţu a precizat că a spus din primul moment că este un compromis.

”Pentru noi, pentru Partidul Naţional Liberal, pentru mine, a fost un compromis să facem acest lucru. Bineînţeles că nu ne gândeam să facem acest lucru, nu este soluţia optimă, dar a fost nevoie, într-un moment dificil, în care foştii parteneri nu au mai vrut să discute şi să stea la masă cu noi, a trebuit să găsim o soluţie pentru România. Este o soluţie de compromis. Modul prin care noi vedem să dezvoltăm România este diferit de cel al PSD”, a afirmat el.

Cîţu a ţinut să precizeze că este ”supărat că în buget nu s-a ajuns cu 7% pentru investiţii”. ”Nu este un lucru peste care am trecut, am fost de acord ca să avem bugetul, să nu ţinem România fără buget”, a menţionat el.

Ads