Clasa politică din România reacționează joi dimineață, 24 februarie, la operațiunile militare declanșate de către Rusia în Ucraina.

Fostul ministru USR al Transpotrurilor a subliniat că agresiunea rusă nu poate fi justificată sau acceptată.

„Vladimir Putin a început în această noapte un război nelegitim și crud. Este o agresiune monstruoasă asupra unei țări pașnice. Atașamentul României față de principiile democratice și față de idealul de libertate ne obligă să fim solidari cu Ucraina în aceste momente extrem de dificile.

USR cere Guvernului să facă tot ce este posibil pentru a ajuta țara noastră vecină și poporul ucrainean. Nu contează că suntem acum în opoziție, vom sprijini aceste eforturi cu tot ce putem. Agresiunea rusă nu poate fi în niciun fel justificată sau acceptată. De aceea nu putem asista pasivi la distrugerea unui stat și a unei națiuni, a căror unică vină a fost că au vrut să își decidă singure soarta.Federația Rusă trebuie să suporte acum întreaga forță a sancțiunilor internaționale”, a transmis Cătălin Drulă.

Despre consecințe a vorbit și președintele PNL Florin Cîțu, care a precizat că comunitatea internațională va reacționa imediat la acțiunile Rusiei.

„Condamn puternic agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Comunitatea internațională va reacționa imediat și puternic la această acresiune a Rusiei, rezultând consecințe masive și cu costuri severe”, a subliniat Cîțu pe Twitter.

I strongly condemn the military aggression by RU against UA. This aggression by RU will be met with the strongest and immediate reaction by the international community, inflicting massive consequences &t/ most severe cost