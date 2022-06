Cîțu continuă atacurile dezlățuite la adresa PSD: ”Nu contează că e condus de Ponta, Dragnea sau Ciolacu. Au acelaşi obiectiv”

Șeful Senatului, Florin Cîţu, continuă seria ”șarjelor”critice la adresa partenerilor de guvernare ai PNL, criticând în termeni duri politica promovată de PSD privind introducerea unei taxe pentru educaţie şi sănătate.

E susține că, înaintea lui Marcel Ciolacu, alţi foşti lideri social-democraţi, Victor Ponta şi Liviu Dragnea, susţineau taxe suplimentare promiţând dezvoltarea ţării. "Eu asta spun mereu: PSD-ul îşi schimbă părul, dar năravul ba. Nu contează că PSD e condus de Ponta, Dragnea sau Ciolacu. Au acelaşi obiectiv, acela de a suprataxa sectorul privat, de a ţine sectorul privat sub control, de a supracontrola sectorul privat pentru a lua banii către propriul electorat, către baronii locali”, declară Florin Cîţu.

Prezent, marţi seară, într-o emisiune televizată, fostul premier Florin Cîţu a reacţionat râzând atunci când a fost întrebat despre creşterea impozitării marilor firme, propusă de PSD.

"Ştiţi de ce râd? Pentru că-mi aduc aminte... sunt doi foşti preşedinţi ai Partidului Social Democrat care ne-au tot dus, ne-au vorbit de taxe. Este Victor Ponta, care ne spunea că acciza la carburant trebuie să o crească pentru că va face din acei bani autostrăzi. Niciun leu nu s-a dus spre autostrăzi, am scos acea acciză la carburanţi şi am redus preţul la pompă. Şi o propunere la Liviu Dragnea, deci taxa de solidaritate este şi în programul de guvernare din 2017 al PSD. Şi eu asta spun mereu: PSD-ul îşi schimbă părul, dar năravul ba. Nu contează că PSD e condus de Ponta, Dragnea sau Ciolacu. Au acelaşi obiectiv, acela de a suprataxa sectorul privat, de a ţine sectorul privat sub control, de a supracontrola sectorul privat pentru a lua banii către propriul electorat, către baronii locali”, a declarat Florin Cîţu, la Euronews România.

Ads

Fostul prim ministru s-a arătat nedumerit de faptul că PSD avansează asemenea teme, în condiţiile în care liderii PNL, preşedintele Iohannis şi întreg PNL s-au arătat împotriva creşterii taxelor, acest lucru fiind agreat la formarea coaliţiei cu PSD.

"Aici, din punctul meu de vedere, nici nu merită să discutăm. Preşedintele Partidului Naţional, premierul României Nicolae Ciucă a venit şi a spus foarte clar: fără taxe anul acesta. Eu aici înţeleg, pentru că există o nuanţă, fără taxe anul acesta înseamnă că nu modificăm Codul Fiscal. Că dacă modificăm Codul Fiscal anul acesta şi băgăm taxe anul viitor este o şmecherie şi eu nu cred că aşa se întâmplă. Preşedintele României a ieşit şi a spus foarte clar că nu susţine taxa de solidaritate. Noi, liberalii, în această coaliţie, în acel protocol pe care l-am semnat eu când eram preşedintele PNL şi votul PNL în Parlamentul României a fost dat pe un program de guvernare fără taxe. De aceea eu nu înţeleg cum în acest moment avem aceste discuţii. Eu nu mai fac parte din echipa care merge la coaliţie, dar înţeleg că în coaliţie colegii mei stau de vorbă cu cei de la PSD despre taxe, dar nu este nicio bază statutară, fundamentală, nu este nimic... a, ca discuţie de principiu, că vrem să avem un sistem fiscal diferit... haideţi să o facem, să facem conferinţe, dezbateri, să facem acest lucru, dar nu să îi zăpăcim pe oameni, pentru că două luni de zile românii nu mai ştiu la ce să se aştepte”, a adăugat Cîţu.

Ads

Fostul lider PNL a admis că Marcel Ciolacu este "una din vocile coaliţiei”, dar a susţinut că acesta nu vorbeşte "în numele coaliţiei” de guvernare atunci când avansează ideea introducerii de taxe noi, ci prezintă propunerile făcute de PSD.

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a anunţat, marţi, la Parlament, că săptămâna aceasta coaliţia va ieşi cu decizia privind modificarea Codului Fiscal. El a confirmat că, în discuţii, este vorba foarte mult de ajustarea unor facilităţi şi creşterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici, iar taxa de solidaritate se doreşte mai degrabă o contribuţie pentru sistemul de educaţie şi de sănătate, două domenii unde e nevoie de investiţii masive. Ministrul spune că acest pachet va aduce la bugetul de stat între 1,2 şi 1,5 puncte procentuale din PIB.