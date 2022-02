Ziua dezbinării pe decizii economice între PNL și PSD. Populația… vedem noi mai încolo!

După mai mult de două luni de la izbucnirea scandalului facturilor la gaze și energie, vedem că ce s-a adoptat de către “specialiștii” de la Ministerul Energiei prin Ordonanță de urgență, a fost un fiasco, diminuările, la facturile urcate la cer, s-au făcut de ordinul a 10-15 lei pe factură, existența multor compatrioți fiind aruncată într-un coșmar din care speră să se trezească, în momentul în care guvernanții îngrijorați de derapajul necotrolabil, consecință a “liberalizării” pieței de energie, vor lua o decizie politică, care să-i reașeze măcar în situația de dinainte de plafonare.

De săptămâna trecută, dl. Virgil Popescu, Ministrul Energiei a primit sarcina de la dl. Prim Ministru Nicolae Ciucă să vină în ședința săptămânală de guvern cu alte măsuri de rezolvare a problemei prețului la curent și gaze. Și ce dacă… Domnia sa, ascultând de dl. Cîţu a plecat azi 15.02.22 într-o delegație externă (poate rămâne acolo, ca pe timpuri, nu cred că l-ar regretă cineva).

“Una din cauzele care a dus la creşterea preţurilor, este preţul certificatului de emisii de carbon, care a crescut de la 15 euro anul trecut, la peste 60 de euro în acest an”, zicea dl. ministru într-o alocuțiune.

”Piața liberă nu înseamnă piață sălbatică”

“Piața liberă nu înseamnă piață sălbatică. Piață liberă înseamnă că e o piață care trebuie să respecte anumite reguli. Cea care impune regulile pe piață este Autoritatea de Reglementare în Energie, nu noi, Ministerul. Într-un an de zile, în 2020, ANRE-ul nu a avut timp decât în decembrie, imediat după alegeri, să dea acel ordin. Nu prin lege impunem regulile, de aceea există Autoritatea de Reglementare care e subordonată Parlamentului. Dacă această autoritate nu ar există, atunci guvernul ar trebui să-și asume acest lucru. Dar există prin lege această autoritate, care are obligația să facă acest lucru. Liberalizarea a fost îndreptată din mers.”-tot dl. ministru a zis. Îndreptată strâmb aș adaugă eu.

Deci prima dată când s-a exprimat pe tema facturilor a dat vină pe ANRE, a două oară a găsit vinovate certificatele de emisii de carbon care au crescut de la 16 la peste 60 de Euro, noi nefiind în zona premianților la amprenta de carbon pe UE, deci netrebuind să ne conformăm draconic că iezuiţii din Evul Mediu, și cu închiderea centralelor pe cărbune și cu nedeschiderea centralei de la Iernut, toate, ce să vezi, în curtea d-lui V. Popescu. Dar el le-a suspendat.

“Nu, montează-ți panouri solare, pentru că sigur când îți montezi panouri solare va veni cineva (?) și vei putea să te încălzești cu energie electrică”-spune dl. Virgil Popescu într-un discurs greu de înțeles, că fiind exprimat de cineva care stăpânește limbajul comunicărilor oficiale.

Altă declarație care ne pune pe gânduri, a d-lui ministru:

“Urcând consumul la 500 de kw în loc de 300 pentru energie electrică, estimăm că ne ducem la 90 la sută, poate chiar mai mult, din populație care beneficiază de acest lucru, dar toți de plafon. Deci, toți vor plăți 80 de bani și cei care se încadrează în consum mai beneficiază de un discount. Și 31 de bani pentru gaze, noul plafon. Practic, toată populația racordată este protejată de acest plafon de 31 de bani cu TVA, iar dacă scădem și compensarea și ne ducem la 1500 metri cubi în loc de 1000, populația va plăți cam 22 de bani pe Kw".

De ce să plătim 0.80 lei când prețul era de 0.52 lei brut la consumatorul final, poate ne explică dl. Popescu dar mai clar, cu toate detaliile unei fraze în limba română-subiect, predicat, etc. Plafonarea propusă de dl. ministru în legea dată pentru consumatorul casnic, cred că a permis furnizorilor (care poate au băut apă după traderii din piața de energie) ce cumpăraseră energia din piață “liberalizată,” să ridice cu 0.28 de lei kwh fără să se obosească să explice pertinent de ce.

Liderii sindicali în CES au propus Guvernului să ia măsuri ceva mai radicale decât cele anunțate deja de autorități, propuneau că prețul la energie electrică și la gaze să fie înghețat la nivelul din decembrie 2020, adică de dinainte de liberalizarea acestei piețe, ei spun că această liberalizare nu s-a făcut așa cum ar fi trebuit. Liderii sindicali sunt de părere că această înghețare ar trebui să fie pe o perioadă mai lungă, chiar de trei ani. Va trebui să apară o decizie și asta nu va fi decât politică. Cu justificările tehnice, cam greu să susții un preț de cost real care să-ți dea dreptul la o vânzare la valorile vehiculate deja în piață. Asta, dacă vrei să salvezi ce se mai poate, dacă nu cumva se dorește închiderea totală a economiei și apoi a țării.

Dl. Florin Cîţu încearcă, cu metode cunoscute numai de domnia să, să îi ia apărarea d-lui Virgil Popescu: “Măsurile de politică economică sau ghidarea economiei se face ori prin șocurile care sunt produse de măsurile economice sau răspuns la șocuri care apar din economie. Astăzi, Guvernul României trebuie să facă față la o situație pe care nu a creat-o (?!). Ca să ai o soluție pentru această situație, trebuie să o înțelegi. Să vezi de unde vine, care este rădăcina, cât se întinde, până unde se duce".

Întrebat despre propunerea liderului PSD, Marcel Ciolacu, ca TVA să fie redusă de la 1 februarie pentru energia electrică şi gazele naturale, Florin Cîțu a catalogat-o drept "o postare electorală" şi speră că o astfel de măsură a fost discutată mai întâi cu Ministerul Finanţelor, pentru a se asigura că există resursele necesare. Era din săptămâna trecută interpelarea.

Deci, e cât se poate de clar, Guvernul pe care domnia sa l-a condus, nu a creat situația asta, ea s-a creat singură, să dea dureri de cap d-lui V. Popescu și neînțelegeri în coaliție d-lui Cîţu. La a două afirmație, deja a renunțat, căci în 14.02. ne anunța cum a găsit soluția să dea bani la salariați, prin reducerea CAS sau TVA. De ce n-o fi găsit-o când era la Ministerul de Finanțe sau mai sus la Palatul Victoria, vom afla mai târziu, într-un nou episod. Mai mult, vine și comunica cu presa, ca un economist responsabil, ca el nu are timp de gândire pe sectoare (ca cel energetic) se gândește la măsuri pentru toată economia, pentru toți salariații și pensionarii români. Așa de bine, că am ajuns în situația actuală. (Dacă mai trec două luni, nici nu zice că a fost la guvernare vreodată)

Problema facturilor, soluționată de investițiile în energie

Și la problema facturilor urcate la cer, are ca soluție investițiile în energie, care, prin 2025-2026, vor da roade și nu va mai fi o problema energia, crescând oferta. Dar de ce, dacă știa asta, n-a făcut aceste investiții acum doi ani, ca acum să culegem roadele. Sau asta e ca și creșterea economică din 2021 care acum s-a dezumflat la 5.6% din PIB față de ce ne povestea cum a luat măsuri și aveam 7% creștere (sortiţi succesului). N-a menționat niciodată că, de fapt, încasările mai mari din 2021 s-au datorat prorogărilor din 2020, scadente în 2021, altfel se ducea în cap creșterea economică a domniei sale. Să vedem cum o mai justifică cu granturile din PNNR, care acum iar trebuie revizuite, nu se mai scot 2 mld Euro, probabil până se vor hotărî să-i absoarbă, vom știi ce a mai rămas. Acum am înțeles de ce ținea așa de tare la PNNR, banii ăștia erau pregătiți pentru creșterea tuturor salariilor și pensiilor, cum declara domnia sa acum. Și atunci cu reformele prevăzute cu atâta determinare de dl. Ghinea, cum rămâne? Parcă pentru acele reforme erau prevăzuți banii, nu pentru nivelul de trai al românilor. Cine sunt aceștia să merite atenția domniilor lor?

Bogdan Badea -Director Hidroelectrica: “Hidroelectrica a avut un preț mediu de vânzare de anul trecut, pe toate piețele, de aproximativ 333 de lei/MWh. Nu 1.000, nu 1.500 de lei, ci 333 de lei/MWh, iar la populație ajunge la 1.000, 1.500 de lei, că să nu mai spun de consumatorii non-casnici, unde s-a ajuns la niște prețuri extrem de mari.

Pentru că realitățile de astăzi arată că marii furnizori nu și-au cumpărat energia din timp. Noi o scoatem la vânzare, am vândut-o într-o mare parte și pe anul acesta, dar ea nu este cumpărată de marii furnizori, este într-o zonă de trading. Iar acolo sigur că…odată ce ai luat-o ieftin, este normal să te duci să o vinzi scump, dacă cererea este foarte mare”, a spus Bogdan Badea.

Despre reglementarea sistemului de tranzacționare nu ni se spune nimic, din ce am văzut ca și comportament al furnizorilor de energie (aceia care nu sunt hoți, cum se scuzau acum o lună, când cu greșelile din facturi, toate în sus, niciuna în jos), e clar că ei au fost bine intenționați (pentru cine?). Acum trebuie să vedem care este rădăcina, cât se întinde (citez din dl. Cîţu)… Deci, o mai amânăm un pic, până la Crăciun, ce atâta grabă. Oricum se pare că anul asta, toată energia din piață a fost vândută, deci zic ei (domnii care au “liberalizat” piața în modul haotic, cum spune și reprezentantul BNR, dl. Adrian Vasilescu, despre subiect), nu se mai poate face nimic. Dar de ce să nu plătească nimeni pentru dezastrul creat, de ce să plătim tot noi contribuabilii, când resursele noastre nu sunt suficiente pentru plățile impuse de speculanții sistemului. Pentru că cineva a greșit în timpul mandatului. E ca la condus pe șosea (autostrăzi… mai încolo), ai greșit, plăteşti.

Explicațiile d-lui Badea de la Hidroelectrica confirmă ce va spuneam acum 5 luni când prezentam că Enel avea un coș de 20 sau 30 kwh cu un preț de rezervare de 0.15 lei/kwhin factură. Dar de ce s-ar deranja cineva pentru consumatorul final să-i rezerve 80-90% din istoric, că tot îl are, pe ani - oricum, dacă tot a ajuns final, e clar, nu mai are mult de trăit, atunci de ce să ne mai consumăm?

ANRE, la un pas de desființare

Tare mă tem că dacă o să o mai bâlbâie dl. ministru V. Popescu cu măsurile ce, de fapt, trebuiau luate din octombrie 2021, tare mi-e teamă că n-o să mai avem ce face, pentru că Hidroelectrica deja anunță că a vândut o cantitate mare de energie pentru 2024 la 600 lei/MWh. Mai stăm un pic și se rezolvă și 2025, că de aia e piață liberă…

Reglementarea de care toți se feresc, ca dracu’ de tămâie, era ca să cumpere pentru consumatorii abonați cu contracte ferme, cel puțin 85-90% din cantitatea de energie la termen, de când s-a “liberalizat” piața. Dacă nu respectau această clauză, trebuiau obligați să suporte diferența dintre prețul din ziua următoare PZU și Prețul la termen. Foarte greu, și complicat. ANRE, din ce spun chibiţii de pe margine, mai are puțin și se desființează, că n-are ce să mai reglementeze, zic ei. Oare dl. V. Popescu o știi asta sau nu e adevărat?

Numai bugetul ANRE e mai ușor de realizat, mai ales că se constituie din contribuțiile furnizorilor de energie din piața caracteristică. Așa ceva cred că numai cineva diabolic s-a putut gândi. Să fie chipurile independent (probabil de controlul statului în stabilirea indemnizațiilor) și să primești bani de la furnizorii pe care tu, prin lege, trebuie să le reglementezi activitatea în folosul consumatorilor, nu cred că are precedent în vreo altă țară . Cum ar fi că IRS din America să-și primească banii de buget de la brokerii din Wall Street sau băncile de investiții americane. Când își vor da seama ce au pierdut atâția ani, cred că vor prelua sistemul brevetat pe malul Dâmboviței.

În documentul de înființare al ANRE scrie, citez:

“Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANRE se asigură integral din venituri proprii.

Veniturile proprii ale ANRE provin din tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, contribuţii anuale percepute operatorilor economici reglementaţi din sectorul energiei electrice şi termice şi al gazelor naturale, precum şi din fonduri acordate de organisme internaţionale, nivelul acestora se stabileşte anual prin ordin al ANRE, în condiţiile legii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANRE este o autoritate care, după părerea mea, nu poate să reglementeze piața de energie, pentru care a fost înființată, din cauza surselor de finanțare stabilite de Parlamentul României la înființare, în totală contradicție cu rolul sau de regulator al pieței. Sursele de finanțare ale acestei autorități vin de la entitățile care acționează în această piață cum spune paragraful din documentul de înființare. Cum se pot menține indemnizațiile de mii de Euro (să fim modești), dacă cei care trebuiau să verse contribuțiile la bugetul ANRE, nu erau de acord cu facturile emise de aceștia și nu le plăteau. E unul din multiplele paradoxuri ale mirobolantei economii de piață emanată în democrația noastră originală. Dar dacă ANRE le făcea una boacănă, de-i punea cu botul pe labe, tăind marjele de negociere și profit. Mai plătea cineva contribuția la Bugetul ANRE?

Din păcate, toată clasa politică a închis ochii la această gravă deviație de comportament a principalelor autorități de supraveghere și control, legiferate după 1990. Așa este și ISCIR, ANSVSA, AFER, ISU, ASF și altele.

Nu cred că poate vreo entitate din acestea să se impună în fața celor care dau bani să funcționeze aceste autorități, relaționarea dintre conducerile acestora și cei care trebuie să aplice reglementările impuse, fiind cantonate într-o zona subiectivă, supusă mereu suspiciunii de colaborare neprincipială, cel puțin.

Justificarea, cred că a fost la început, să nu grevăm Bugetul de stat cu costurile de funcționare al acestor autorități, dar, după cum au evoluat acestea, salarii de zeci de mii de lei, control formal al Curțîi de Conturi (dacă nu au finanțare de la Bugetul de Stat, nu sunt prejudicii create, nu?…)şi toată suita de excese, te apuci cu mâinile de cap. Uite așa au răsărit sinecuri pentru satisfacerea clasei politice, indiferent de orientare.

Și noi, cei care n-am avut noroc în viață, nici cu serviciul în energie, nici la Loto câştigători ca un compatriot de-al nostru, dl. Ogică, așteptăm la indolența sau indecizia unora dintre conducători, care, cinic și grosier, ne anunță că trecerea la energia verde cere sacrificii. Da și eu zic la fel, numai că, domnilor guvernanți, cei sacrificați veți fi dumneavoastră, când oamenii nu vor mai putea răbda bătaia de joc la care îi supuneți. Nu poți să distrugi o economie care nu mai are nici o predictibilitate și nici un fundament în formarea prețurilor din toată economia, după liberalizarea haotică din energie și apoi să speri că piața se va calma de la sine, eventual prin investiții, din 2025…şi mai vedem noi.

”Eu ştiu, la discuţiile la care am participat, poate că au participat colegii la altă discuţie, la care am participat a fost foarte simplu, înţelegerea a fost că, atunci când Guvernul are soluţiile pregătite, vine şi le prezintă. Nu a fost niciun deadline, nu a fost nicio problemă, avem timp să le facem. Doar Guvernul, când le are gata, le prezintă. Alt deadline, eu nu ştiu”, a declarat președintele PNL, Florin Cîţu, cu privire termenul limită despre care liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, în privinţa ministrului Energiei, Virgil Popescu, pentru prezentarea noilor măsuri din energie.

”Reglementare, plafonare, toate aceste intervenţii nu rezolvă problema preţurilor, nu rezolvă nimic. Ascund, îţi bagi gunoiul sub preş, asta faci, dar asta nu înseamnă că gunoiul a dispărut. Îţi apare în altă parte. Singură soluţie pe termen lung o reprezintă investiţiile, extinderea pieţei, o ofertă mai mare”, a arătat dl. Cîţu.

O lume colorată, plină de impostură, de eschive, de combinații pe sub mâna, la limita legii sau sub lege, asta e ce ne oferă clasa politică în acest moment. Și se mai întreabă unii de ce au plecat atât de mulți dintre noi în țări străine. Eu încep să cred că cei care au plecat au fost sănătoși la minte, noi cei care am rămas am fost nostalgici și poate un pic comozi. Și asta se plătește. Să ne fie de bine!

(poate dl. Prim Ministru N. Ciucă ne arată ce inseamnă un ofiţer de carieră, acum cât nu e prea târziu – rugăminte din partea unui fost subaltern al d-lui Mihai Popescu, comandantul meu de divizion la Focşani, şeful Statului Major General care a băgat România în NATO)

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic București, în prezent pensionar

