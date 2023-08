Florin Cîțu: ”Politic, cred că această coaliţie a depăşit termenul de expirare şi deja face rău românilor”

Fostul preşedinte al PNL Florin Cîţu, fost prim ministru, este de părere că actuala echipă guvernamentală nu doreşte să implementeze reforme precum cea a salarizării sau a sistemului de pensii de teamă că vor duce la pierderi din punct de vedere electoral.

Cîţu susţine că liderul PSD, Marcel Ciolacu, se află în campanie electorală şi atacă electoratul liberal. ”Politic, cred că această coaliţie a ajuns la limită, a depăşit termenul de expirare şi deja face rău românilor”, arată Florin Cîţu.

”Vă daţi seama, nu se poate face o reformă a salarizării, care are doar câteva principii simple acolo. Sau această guvernare nu poate să facă. Această guvernare, sau această echipă care este acolo, nu poate să facă o reformă simplă a salarizării care să aibă venituri legat de performanţă. Am pus acolo limita sporurilor la 20% pe angajat şi sporul este ceva ce primeşti la final de an dacă ţi-ai făcut treaba, nu este ceva care vine lunar. Sunt câteva principii acolo, simple, şi nu s-au făcut încă.

La fel la reforma pensiilor: un principiu foarte clar, pe contributivitate toată lumea. Nu cred că este nimeni în România absurd, să nu fie de acord cu asta, toţi pe contributivitate, nu s-au făcut. Dacă nu se pot face aceste lucruri simple... şi nu s-au făcut nu pentru că nu se pot face, pentru că cei care ar fi trebuit să le facă cred că vor pierde electorat şi în loc să facă lucruri bune pentru România şi pentru români, încearcă să-şi păstreze posturi şi locuri”, a afirmat Florin Cîţu la Prima News, marţi seară.

În acest context, Cîţu a susţinut că este mai dificilă o eventuală reformă constituţională.

”Marcel Ciolacu este în campanie pentru anul viitor, pentru prezidenţiale, pentru ce vrea el, dar este în campanie. Şi atunci trebuie să protejeze propriul electorat şi să lovească în electoratul adversarilor, PNL. Pentru că orice ar spune oricine, PNL este adversar şi atunci loveşte în electoratul PNL, ne face pe noi să fim mai mici, să fim vulnerabili şi el încearcă să-şi întărească propriul electorat”, a adăugat Florin Cîţu.

