Fostul premier care-l provoacă pe liderul PSD la o dezbatere publică: ”Ciolacu, rămâi un mitoman frustrat! Ești praf”

Fostul premier Florin Cîţu i-a răspuns joi, 9 mai, premierului Marcel Ciolacu, care afirmase că datoria publică la 52,4% din PIB în februarie 2024 în guvernarea PSD-PNL este din cauza guvernării Cîţu deoarece acesta a făcut împrumuturi de 200 miliarde lei.

”Ciolacu, rămâi un MITOMAN frustrat! Ai curaj să dezbatem public despre situaţia economică în guvernarea liberală vs. guvernarea socialistă? Nu ai. Dacă nu te ţine şefu' de mână, eşti praf. Tovarăşe Ciolacu, guvernul pe care, dintr-o eroare istorică, îl conduci, spune că guvernarea socialistă a împrumutat cei mai mulţi bani din istoria României”, scrie fostul premier într-o postare pe Facebook.

”Toate instituţiile statului spun că ai crescut inflaţia să ascunzi creşterea istorică a datoriei publice. Degeaba. În guvernarea socialistă România este singură ţară unde datoria publică creşte. Deşi ai crescut preţurile ca să ai cea mai mare inflaţie din UE şi cele mai mari dobânzi. Şi mai spun ceva TOATE instituţiile statului român. Guvernarea de dreapta este cea mai responsabilă cu banul public! Asta sigur doare. Dar trece. În curând ajungi şi tu şi socialiştii din jurul tău la lada de gunoi a istoriei”, mai spune Cîţu.

Senatorul PNL precizează că ”în 2023, guvernare socialistă, împrumuturile statului român au ajuns la CEA MAI MARE valoare din istorie: 205 miliarde lei.

”Guvernarea liberală din 2021 este SINGURA guvernare care a SCĂZUT împrumuturile statului român. 2020= an de pandemie statul împrumută 149 miliarde lei. 2021= an de pandemie şi totuşi guvernarea liberală SCADE suma împrumutată cu 18 de miliarde lei la 131 miliarde lei. 2022 = începe guvernarea socialistă şi împrumuturile cresc cu 19 miliarde lei. 2023 = guvernarea socialistă continuă şi împrumuturile cresc cu 55 de miliarde lei (!!!) Doar o guvernare de dreapta poate stopa îndatorarea statului român. Am arătat asta în 2021, o putem face din nou”, afirmă Cîţu.

El mai scrie că ”au trecut deja 2 ani şi jumătate şi până acum conducerea actuală şi restrânsă a PNL nu a avut nicio poziţie oficială referitor la atacurile mizerabile şi mincinoase ale lui Ciolacu la guvernarea liberală din 2020-2021, guvernare care a tăiat taxele introduse de PSD, a aprobat PNRR, a aprobat Anghel Saligny etc.”.

”E ok. Românii ştiu cine ce a făcut şi în curând ne vor spune ei ce cred despre guvernarea liberală vs guvernarea socialistă. Check, please!”, mai spune Cîţu în postare.

Reacția a venit după ce premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat cum de a ajuns datoria publică la 52,4% din PIB în februarie 2024 în guvernarea PSD-PNL, că din cauza guvernării Cîţu, deoarece acesta a făcut împrumuturi de 200 miliarde lei.

