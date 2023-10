Florin Cîțu vrea ca instituțiile statului să se autosesizeze în privința lui Marcel Ciolacu: ”Abuz în serviciu şi trafic de influenţă?”

Liderul PNL Florin Cîţu a reacționat după declaraţiile premierului Marcel Ciolacu potrivit cărora are un gentleman agreement cu Coca-Cola privind supraimpozitarea produselor cu zahăr ce se va întoarce spre companie sub formă de ajutor pentru investiţii.

”Marcel Ciolacu vinovat de abuz în serviciu şi trafic de influenţă?”, se întreabă Cîţu, precizând că premierul nu are voie să facă înţelegeri private cu companiile, în afara cadrului legal.

Într-o vizită la o companie privată Marcel Ciolacu a declarat că «Am un gentleman agreement cu cei de la Coca-Cola că toată această supraimpozitare se va întoarce către companie sub formă de ajutor pentru investiţii»”, a arătat Florin Cîţu, joi, într-o postare pe Facebook.

El a afirmat că sunt două lucruri foarte importante care ar trebui investigate de instituţiile statului: ”1. Premierul României nu are voie să facă înţelegeri cu companiile private în afara cadrului legal. Situaţia este şi mai gravă pentru că este vorba de o singură companie!!! 2. Ce a primit Marcel Ciolacu la schimb pentru această intelgere cu o singură companie!!!”.

”Aşteptăm instituţiile statului să se autosesizeze. Credeţi că o vor face sau rămâne ca atunci Ciolacu a anunţat că urmează falimentul unei companii şi primeşte «pedeapsă» funcţia de premier? (Pentru socialişti: întrebare retorică)”, a conchis Cîţu.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Fabrica Coca Cola din Ploieşti, că în timpul comunismului, când vorbeai de Coca Cola te gândeai imediat la un sentiment de libertate. ”Noi aveam Brifcor, aşa se numea produsul nostru şi norocul dvs este că nu mai există, de aceea ne-am apucat să bem Coca-Cola”, a glumit premierul. Şeful Executivului a spus că are un gentleman agreement cu conducerea Coca Cola România, că toată această supraimpozitare privind produsele cu zahăr se va întoarce către companie, sub formă de ajutor de stat, în noile proiecte de dezvoltare.

”Poate v-aţi dat deja seama, cred, datorită vârstei mai ales, că nu sunt un fan al băuturilor cu zahăr. În pachetul de măsuri fiscale pe care mi-am asumat răspunderea am propus inclusiv mărirea accizelor pe acest tip de băuturi, cred că este o decizie legitimă în vederea protejării sănătăţii publice, în special a tinerei generaţii, mai tentată să consume produse cu un aport semnificativ de zahăr. Începând de astăzi, am un gentleman agreement cu conducerea Coca Cola România, că toată această supraimpozitare se va întoarce către companie, sub formă de ajutor de stat, în noile proiecte de dezvoltare”, a declarat premierul în final.

