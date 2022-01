Florin Cîțu laudă relația cu premierul ”Nicu”: ”Este un liberal care îşi face treaba foarte bine”. Ce riscuri sunt să piardă șefia PNL

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat marți, 11 ianuarie, că are o relație strânsă cu premierul Nicolae Ciucă, apreciind că acesta ”își face treaba foarte bine”.

”Este o relaţie foarte bună, Nicu este un coleg, un liberal şi un premier care îşi face treaba foarte bine”, a spus fostul premier Florin Cîţu la TVR, marți seară, despre relația cu succesorul său.

Întrebat dacă actualul premier se sfătuieşte cu el cu privire la guvern, Cîţu a susţinut că ”nu este o astfel de relaţie şi nici nu ar fi nevoie, pentru că instituţia guvernamentală are grijă de tine şi te ajută să preiei frâiele”.

”Nu vreau să influenţez nici modul de a lua decizii, avem stiluri diferite, dar este premierul Partidului Naţional Liberal, este un om cu care am lucrat în două guverne şi am lucrat bine cu el. Avem o relaţie strânsă, dar vreau să-şi pună propria amprentă pe această guvernare. (...) Să ia decizii cu care el să fie confortabil pentru că nu este uşor să ai un guvern în care ai două partide cu doctrine diferite”, a explicat Cîţu.

Fostul premier dă asigurări că va rămâne la conducerea PNL până în 2025

Liderul PNL a subliniat că nu a observat o schimbare a atitudinii colegilor din partid după ce a pierdut funcția de premier și a subliniat că nu va pleca din funcție până la următoul Congres, din 2015.

”Cred că vorbesc cei care nu au trecut prin Congres anul trecut. Mai sunt câţiva care nu au trecut prin Congresul de anul trecut şi poate l-au pierdut şi au o nostalgie aşa de... Doar dacă vrem să ne batem joc de munca colegilor noştri din Guvern, de munca colegilor noştri, atunci putem să facem aşa ceva. În acest moment, Partidul Naţional Liberal are o conducere aleasă cu 60% dintre voturi, o conducere care a negociat lucruri ok, zic eu, am făcut această coaliţie, PNL este la guvernare în continuare şi va fi la guvernare până în 2024. A, că sunt detalii, că sunt lucruri de detaliu pe care trebuie să îmbunătăţim cu toţii, asta este altceva. Dar, dacă ne uităm la ceea ce doreşte Partidul Naţional Liberal, este să implementăm ceea ce le-am spus românilor, să menţineam această politică liberală până în 2024 când sunt alegeri şi asta face această conducere în acest moment”, a răspuns cîțu după ce a fost întrebat dacă există riscul să fie schimbat din funcție.

