Unul dintre cei mai aprigi susținători ai lui Cîțu îl compară acum cu Orban. „Eu l-am sfătuit să facă un pas în spate”

Unul dintre politicienii care l-au sfătuit pe Florin Cîțu să facă un pas în spate, în negocierile cu cei de la PSD, spunând că, dacă ar fi insistat să rămână premier, ar fi fost ”pulverizat”, a fost Florin Roman, după cum a declarat deputatul PNL luni, 6 decembrie, la emisiunea Talk News de la Profit TV.

El a recunoscut că în acest moment, preşedintele PNL este în aceeaşi poziţie în care se afla Ludovic Orban când s-a dus la Camera Deputaţilor, şi a precizat că depinde de el cum va gestiona această etapă. Florin Cîţu a fost supus unui linşaj de patru luni, din interiorul partidului, care te zdruncină, a mai spus Roman, despre perioada campaniei interne pentru şefia partidului.

”Un om politic rezistă atâta timp cât are rezultate, ca să vorbim în termeni sportivi. Ai rezultate, ai victorii, lumea te aplaudă, nu ai, trebuie să schimbi echipa, antrenorul… Eu vă spun sincer, eu regret prin ce a trecut Florin Cîţu, ceea ce rar am văzut, ca un om politic să fie tranşat aşa cum a fost el în campania internă din PNL”, a spus Roman, menţionând că atacurile au venit din interior, de la preşedintele în funcţie al partidului.

”Eu nu am niciun dubiu că tot ce a apărut despre Cîţu, cu nebunia din tinereţe a fost orchestrată de tabărăra domnului Orban. Dacă am fi procedat la fel, am fi găsit în istoria domnului Orban, unii ştiam lucruri, care poate ar fi contat în opinia publică, dar sunt linii roşii pe care nu le treci, nu le faci cu un adversarii, dar cu un coleg (..) Florin Cîţu a fost supus unui linşaj de patru luni, din interiorul partidului, care te zdruncină”, a afirmat el.

Despre soarta lui Florin Cîţu în fruntea PNL, Florin Roman a arătat că depinde de al cum va gestiona această perioadă, adăugând că partidul este într-un moment dificil.

”Eu am fost unul dintre liderii partidului care l-am sfătuit să facă un pas în spate” a declarat Florin Roman, adăugând că, dacă rămânea premier, Cîţu era pulverizat, din cauza presiunii publice, fiind extrem de atacat.

”Florin este în poziţia în care era Ludovic Orban în momentul în care a plecat la Camera Deputaţilor, iar Florin Cîţu este la Senat, acum”, a mai spus Roman, arătând că ”depinde de el şi de tenacitatea şi răbdarea lui” ce se va întâmpla.

Florin Roman a recunoscut că partidul este într-un moment dificil, dar a precizat că PNL nu a fost niciodată la 40%, decât după ce Klaus Iohannis a ieşit preşedinte, şi au avut o creştere ca urmare a victoriei sale, nu că au făcut ei ceva exceptional.

”După aceea, pe vremea lui Orban, partidul era în mai 2020 la un 37 - 38%, apoi în pandemie, cu măsurile de restricţie, s-a dus la 34% în locale, ceea ce înseamnă votul politic, dar acolo e forţa primarilor şi a aleşilor locali şi ne-am dus la 25%, pe alegerile politice (..) Nu putem să scădem mai mult de 18%”, a mai spus el, precizând că este vorba de forţa partidelor structurale, care se bazează pe forţa aleşilor locali.

