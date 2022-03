Preşedintele PNL şi cei patru prim-vicepreşedinţi ar trebui să spună în interiorul formaţiunii dacă au ceva de spus şi să-şi lămurească modul de lucru este de părere eurodeputatul Gheorghe Falcă.

"Personal, nu-mi doresc un Congres extraordinar", susţine el.

Gheorghe Falcă a declarat, la RFI, că nu a semnat vreun document prin care i se cere demisia lui Florin Cîţu.

"De confirmat nu am cum să confirm, pentru că nu am semnat un astfel de document. Aseară am văzut şi eu informaţia în presă cu referire la acest document şi am sunat la câţiva colegi, dar nu mi-au răspuns", a afirmat europarlamentarul.

Întrebat dacă, în opinia sa, Florin Cîţu trebuie să demisioneze, Falcă a răspuns: "Dacă o să am de spus ceva, o să-i spun în privat".

Întrebat în continuare dacă există o nemulţumire în partid faţă de activitatea lui Florin Cîţu ca preşedinte al PNL, reproşându-i-se că face opoziţie la PSD în interiorul coaliţiei şi că face declaraţii care nu corespund liniei partidului.

"Acum, eu cred că coaliţia a reuşit să treacă cu bine prin micile lor dispute. Încă în coaliţie, partidele îşi anunţă înainte obiectivele şi apoi le discută în coaliţie. Dacă ar trebui să modificăm ceva, ar trebui să modificăm procedura de lucru în coaliţie, adică să se întâlnească întâi coaliţia luni dimineaţă şi apoi partidele. În momentul în care se întâlnesc prima dată partidele politice, ele fac declaraţii, îşi prezintă programele şi apoi le dezbat în coaliţie şi atunci, normal, se văd diferenţele", a susţinut Falcă.

El a fost întrebat dacă este cel mai potrivit moment pentru ca PNL să-şi schimbe preşedintele.

"Cred că în acest moment, noi avem o direcţie bună, coaliţia este apreciată la nivelul Bruxelles-ului. România este într-o apreciere totală pentru modul în care ne-am comportat cu refugiaţii. Din punct de vedere al securităţii naţionale, o grupă de luptă se realizează încă în România. Extern, suntem foarte bine văzuţi. Acum, intern, luptele interne atât în partide, cât şi în coaliţie pot să genereze astfel de evenimente", a afirmat europarlamentarul.

Întrebat dacă îşi doreşte un Congres extraordinar, Falcă a replicat: "Nu, evident, personal, nu-mi doresc un Congres extraordinar".

La remarca potrivit căreia acest lucru înseamnă că-l susţine pe Florin Cîţu ca preşedinte al PNL, Falcă a spus: "Nu, asta înseamnă că nu-mi doresc în acest moment să avem un Congres şi eu cred că preşedintele partidului, cei patru prim-vicepreşedinţi dacă au ceva de spus, să spună în interior şi să-şi lămurească modul de lucru".

Mai mulţi lideri ai PNL pregătesc schimbarea preşedintelui Florin Cîţu, pe fondul nemulţumirilor legate de relaţia acestuia cu cei de la PSD, care tensionează atmosfera în coaliţie, dar şi de faptul că liderul liberal nu comunică cu liderii judeţeni şi cu primarii partidului, au declarat surse liberale pentru News.ro. Lui Florin Cîţu ar urma să i se ceară demisia de la şefia PNL, în caz contrar, spun sursele citate, existând o majoritate care să convoace de urgenţă forul de conducere, care să declanşeze un congres extraordinar, la începutul lunii aprilie, principala opţiune fiind alegerea lui Nicolae Ciucă la şefia formaţiunii.