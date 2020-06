Amenzi de 600 de milioane de lei in starea de urgenta - nu s-au platit nici macar 100 pana acum

Ziare.

com

Citu a spus, duminica, la Digi24, ca din cele 600 de milioane de lei, cat a fost valoarea amenzilor in starea de urgenta, s-au platit amenzi de doar 100 de milioane."Mai putin de 100 de milioane de lei au fost incasate din aceste amenzi. Sunt la bugetul de stat, acum vedem, daca sunt contestate si sunt decizii favorabile cetatenilor atunci bineinteles ca va trebui sa restituim acesti bani", a spus Citu.Intrebat despre o eventuala amnistie fiscala in acest caz, al amenzilor date in perioada starii de urgenta, pentru care exista o decizie de neconstitutionalitate, Florin Citu a spus ca "inca nu am luat aceasta decizie. Este o decizie pe care trebuie sa o discutam cu premierul si vom vedea"."Nu am participat la o discutie care sa aiba acest subiect, al amnistiei fiscale fata de amenzi", a mai spus ministrul Finantelor.In perioada starii de urgenta au fost date amenzi in valoare de peste 600 de milioane de lei.