Citu, despre cresterea pensiilor: "Propunerea mea este de 10%. La alocatii lucrurile sunt mai complicate"

"Stiu ca este nevoie sa crestem pensiile, dar vreau sa facem asta in contextul in care am spus ca vrem sa alocam mai multi bani pentru investitii. N-are sens sa vorbim despre cresterea pensiilor fara sa vorbim de o economie care creste, care produce, care are de unde sa plateasca pensii, salarii si alocatii. Noi am reusit sa ne finantam si sa avem increderea investitorilor straini tocmai ca am fost precauti si ca am reusit sa administram responsabil finantele tarii. Propunerea mea este de 10% (cresterea pentru pensii - n. r.), ca sa avem bani si pentru alocatii si pentru investitii. Daca nu facem asa si mergem pe directie populista, nu vom avea bani nici de investitii, nici de de altceva. Suma care mergea la buget din impozitarea pensiilor speciale era de 1 miliard de lei. Cheltuielile in plus pentru pensii, in ultimele patru luni de zile, sunt de 10 miliarde de lei. O crestere cu 10% a pensiilor anul acesta inseamna un punct procentual la cheltuielile de anul viitor. Deci, asta inseamna sa gasim un punct procentual anul viitor la cheltuieli", a afirmat Citu, la Digi 24.Acesta a adaugat ca, in ceea ce priveste alocatiile, va exista o crestere "intr-un moment de criza economica globala"."La alocatii, lucrurile sunt mai complicate. Va fi si acolo o crestere, dar trebuie sa intelegem ca aceste sume nu au fost incluse in bugetul anului acesta. Sunt de acord ca trebuie sa crestem si acolo alocatiile, dar, repet, facem acest lucru intr-un moment de criza economica globala", a mentionat Florin CituLa inceputul lunii mai, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru , a declarat ca "intentia noastra este sa gasim toate solutiile prin care sa se revina intr-un parametru de normalitate in ceea ce priveste cuantumul pensiilor si criteriile pe baza carora ele trebuie stabilite, mai exact pensiile trebuie sa fie acordate pe criteriul contributivitatii".Intrebata daca in situatia actuala se mai pot mari pensiile cu 40%, asa cum este prevazut in lege a se intampla la 1 septembrie, seful de la Munca a explicat ca ministrul Finantelor trebuie sa prezinte mai intai situatia incasarilor la buget si, "daca se impune o comunicare publica in noile repere, bineinteles ca Guvernul o va face".