Citu, despre dublarea alocatiilor: Legea trecuta prin Parlament nu are stabilita sursa de finantare

"Constitutia Romaniei este foarte clara cand vine vorba de bugetul public. 'Art. 138 - Bugetul public national (5) Nici o cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fara stabilirea sursei de finantare.' Legea trecuta prin Parlament, cu votul lui Ciolacu, nu are stabilita sursa de finantare. Punct. Nu mai exista discutii aici. Socialistii trebuie sa-si asume public ca au votat o lege neconstitutionala si sa le ceara scuze romanilor pentru ca i-au mintit", sustine Citu.Acesta afirma ca Marcel Ciolacu , "acum din intamplare in functia de Presedinte al Camerei Deputatilor", santajeaza public Guvernul Romaniei."Din functia de Presedinte al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, cere Guvernului sa nu respecte Constitutia Romaniei. Cat tupeu. Cata ipocrizie. Intarzie voit legea care salveaza vieti in Romania sub pretextul ca incalca drepturi fundamentale ale romanilor, iar in acelasi timp santajeaza in cel mai mizerabil mod Guvernul Romaniei. Tupeul socialistilor este fara margini. Ameninta public - ori dublati alocatiile ori va 'matur'. Santaj pe fata. Credeti ca Presedintele CCR va iesi public sa-i spuna ca impinge Guvernul la nerespectarea Constitutiei? Niciodata. 'misery loves company'", a mai scris Citu.Liderul interimar al PSD , Marcel Ciolacu, le-a transmis presedintelui Klaus Iohannis si premierului Ludovic Orban ca PSD va depune motiune de cenzura si va "matura" actuala guvernare, daca alocatiile nu vor fi dublate. El a precizat ca, daca Guvernul nu va dubla alocatiile, social-democratii vor depune motiune de cenzura, indiferent daca Romania va mai fi sau nu in stare de alerta.Curtea Constitutionala a Romaniei a decis miercuri ca legea care anula OUG 2/2020, prin care era amanata pana la 1 august dublarea alocatiilor acordate copiilor, este constitutionala. Este vorba de o lege adoptata in Parlament, prin care a fost respinsa OUG 2/2020 adoptata la inceputul anului de catre Guvern, act normativ care amana, de la 1 februarie la 1 august, intrarea in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii.Potrivit unui comunicat al CCR, cu unanimitate de voturi, judecatorii constitutionali au respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de Guvern si au constatat ca Legea privind respingerea OUG 2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art.I pct.1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea OUG 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este constitutionala in raport cu criticile formulate.Prin aceasta decizie, Curtea Constitutionala aproba practic dublarea alocatiilor pentru copii, asa cum prevedea art.I pct.1 din Legea nr.14/2020. Prin aceasta lege, alocatia pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani creste la 300 de lei.Pe 3 iunie, plenul Camerei Deputatilor a respins, printr-o lege, OUG 2/2020 care proroga termenul pentru dublarea alocatiilor copiilor la 1 august 2020.