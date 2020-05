Citu: Pensiile vor creste la 1 septembrie. In acest moment se discuta mai multe scenarii

Ziare.

com

Acesta a afirmat ca pensiile vor creste la 1 septembrie, dar a subliniat ca decizia Guvernului privind procentul cu care acestea se vor majora va lua in considerare bunastarea tuturor romanilor."In acest moment nu se discuta despre procente (ale cresterii pensiilor, n.red.), se discuta despre sustenabilitate, despre stabilitatea si despre echilibrul financiar al Romaniei. Aici nu este vorba doar despre pensii. Dumneavoastra scoateti pensiile din contextul cheltuielilor, dar Romania are foarte multe cheltuieli si facturi de platit in acest an. Toate aceste cheltuieli, toate aceste facturi, depind, bineinteles, de evolutia economiei, de aceea exista acele rectificari bugetare. In acest moment ne permitem ceea ce facem astazi, acum.Avem un deficit estimat de 6,7% din PIB, pe care il finantam, exista incredere ca ceea ce facem noi a avut rezultate. Voi prezenta mai multe scenarii premierului si in Guvern in legatura cu cheltuielile, care bineinteles ca includ si pensiile, dar si cu riscurile aferente, pentru ca uitam, de fiecare data, sa ne uitam si la riscuri, iar aceste riscuri ne afecteaza pe toti. Pensiile vor creste la 1 septembrie. Vom vedea, in acest moment se discuta mai multe scenarii despre pensii", a precizat Florin Citu, la Realitatea Plus.Ministrul Finantelor a subliniat ca toate cheltuielile bugetare pentru dezvoltarea economiei sunt vitale."Scoateti din contextul cheltuielilor doar pensiile, dar sunt foarte multe cheltuieli vitale pentru a dezvolta economia: cheltuieli de investitii, cheltuieli pe care le avem in buget pentru Sibiu-Pitesti, cheltuieli pentru extinderea Aeroportului Otopeni, si asa mai departe. Toate aceste cheltuieli sunt importante pentru viitorul Romaniei, nu doar plata acestor pensii, si ne uitam la toate cheltuielile cu responsabilitate, si va asigur ca vom lua cea mai buna decizie pentru bunastarea tuturor romanilor.Pentru toti romanii sunt importante toate cheltuielile din buget. Acolo sunt cheltuieli pentru sanatate, cu medicamentele, cu plata concediilor medicale care n-au fost platite de 4 ani de zile si pe care noi le-am platit acum, sunt rambursari de TVA pe care le facem intr-un ritm mult mai alert decat le-a facut vreodata vreun Guvern. Pentru noi, sunt importante toate cheltuielile din buget, pentru ca acest Guvern ia decizii pentru toti romanii", a adaugat Florin Citu.