Citu: Primaria Bucuresti a avut bani, a bugetat subventia, dar nu a platit-o

"PMB avut bani pentru plata subventiilor, dar a deturnat destinatia banilor! PMB a bugetat banii pentru plata subventiilor: transport - 1,4 miliarde lei, energie termica - 935 milioane lei. Veniturile incasate de primarie, asa cum au fost bugetate, au fost de 99% la 30 septembrie 2020. Prin OUG 135/2020 am pus la dispozitia primariilor inca 1 miliard de lei pentru plata facturilor restante. Primaria Bucuresti a avut bani, a bugetat subventia, dar nu a platit subventia. Cel mai grav si penal, banii bugetati pentru subventie au fost cheltuiti pe alte 'proiecte'", a scris Citu, marti, pe pagina sa de Facebook El a adaugat ca acest mod de "lucru", "de fapt furt pe fata", a falimentat RADET, Elcen etc. si "a imbogatit firmele de casa ale celor care au administrat Bucurestiul in ultimii ani"."Vinovatii vor raspunde! V-am promis", a mai scris ministrul.Ministrul Finantelor Publice a organizat luni o conferinta de presa in care a vorbit despre controlul Inspectiei Economico-Financiare din MFP la Primaria Municipiului Bucuresti. Controlul a fost demarat in data de 30 ianuarie 2020 si a durat pana pe data de 10 martie 2020.El a mentionat ca au fost descoperite mai multe nereguli si ca actiunea de control va fi reluata."Vom relua inspectia la Primaria Municipiului Bucuresti pentru verificarea investitiilor realizate din fonduri publice precum si a celorlalte obiective de control neverificate. Deci continuam controlul pentru ceea ce nu am putut sa verificam pana in acest moment. V-am spus ca acest control vine dupa o perioada foarte lunga in care nu s-a facut niciun control la Primaria Municipiului Bucuresti. Mai mult, in acest moment efectuam un control de inspectie la 5 companii infiintate de Primaria Municipiului Bucuresti si bineinteles ca urmeaza ca activitatea economica financiar contabila a celorlalte companii sa fie verificata. Deci asa cum am promis facem acest lucru la toate institutiile publice. Este clar ca trebuie sa stim foarte bine cum sunt administrati banii publici. Opinia mea personala este ca la Primaria Municipiului Bucuresti banii destinati, si este opinia mea personala, vom vedea ce vor spune si controlul si instantele, dar banii destinati subventiei pentru energia termica, pentru transport au existat, au fost in buget, veniturile au venit, am suplimentat veniturile si totusi au ajuns in alta parte. Au ajuns pe baza unor contracte in alte destinatii. Trebuie sa aflam unde au ajuns acei bani si bineinteles toti cei responsabili vor raspunde pentru aceasta", a declarat Florin Citu.