Citu: PSD plateste o campanie de a nega efectele acestui virus. Ar trebui trasi la raspundere acesti oameni

"A fost o campanie in care s-au bagat foarte multi bani si foarte puternica. O vad peste tot. Nu cred ca cineva, in special cu sigla PSD, nu cred ca cineva posteaza lucruri pe gratis, nu sunt oameni in ziua de astazi care fac lucruri gratis si publicatii online. Ma refer la PSD. Clar, a avut o campanie de a nega efectele acestui virus.Plateste o campanie de a nega efectele acestui virus, sunt cei care au spus in plina pandemie, cand am vrut sa prelungim starea de urgenta prima oara, ca nu este nevoie. A fost un act criminal, eram in plina pandemie", a declarat Florin Citu, la Digi 24, miercuri seara.Ministrul acuza adversarii politici ca nu au dorit prelungirea starii de alerta."Nu au vrut sa prelungeasca starea de alerta, au fost cei care au cerut de fiecare data sa nu se mai poarte masca in spatiu public, ne dadeau exemple din alte tari... Uite ca virusul exista, situatia este grava, sunt tari in toata Europa care revin asupra acestor masuri. Si toata aceasta campanie nu ajuta. Ar trebui trasi la raspundere acesti oameni. Si am mai spus: daca pesedistii nu s-ar ascunde in spatele declaratiilor politice, cred ca jumatate dintre ei erau astazi in puscarie", a mai declarat ministrul.Florin Citu mai spune ca ar trebui sa raspunda penal cei care au lasat goale rezervele statului."Astept in continuare institutiile statului, sa-si faca datoria, sa investigheze pe cei care au lasat rezervele statului pe zero. Pentru ca atunci cand noi am venit toate erau toate pe zero. Cei care au lasat rezervele statului pe zero trebuie sa raspunda penal pentru asa ceva", a mai precizat Florin Citu.