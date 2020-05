Citu: Vulnerabilitatile acestei economii vin din Parlamentul Romaniei

Ziare.

"Vulnerabilitatile acestei economii vin din Parlamentul Romaniei. Pana acum am reusit sa oprim aceste masuri populiste pe care le vad la majoritatea partidelor de Opozitie din Parlament. Unele scad venituri, altele cresc cheltuieli, dar nu au nimic in spate, nu au o fundamentare riguroasa si toate pun in pericol stabilitatea economica si risca sa ne arunce in haos.Deja, prin masurile pe care le-am luat, am dublat deficitul bugetar in acest an si reusim sa mentinem un echilibru intre investitorii straini, in piata locala, modul in care cheltuim banii", a spus ministrul la Realitatea Plus.Potrivit acestuia, daca masurile "populiste" din Parlament ar fi fost acceptate "am fi avut o situatie ingrozitoare"."Daca am fi fost la fel de iresponsabili si am fi acceptat toate aceste masuri populiste pe care le-a promovat in Parlamentul Romaniei toata Opozitia am fi aruncat Romania in aer si am fi avut o situatie ingrozitoare.De aceea spun: pericolul cel mai mare vine din Parlamentul Romaniei unde s-a intalnit aceasta armata de populisti care sunt in campanie electorala. Pe ei nu-i intereseaza bunastarea romanilor, nu-i intereseaza daca Romania mai exista maine.Pe ei ii intereseaza ca ei sa castige cateva voturi la urmatoarele alegeri, ca ei sa fie bine. Pe ei nu-i intereseaza restul cetatenilor si sub aceasta masca a campaniei electorale si aceste programe populiste incearca sa-i pacaleasca pe romani", a mai afirmat ministrul Finantelor.