Florin Catu: Pensiile pot creste cu 10 %. Ministrul Finantelor sustine ca o majorare cu 40 % "ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica"

, chiar daca va spun toate discutiile pe care le am cu institutii internationale, cu oameni rationali, cu totii spun ca este greu sau imposibil sa facem acest lucru astazi, cand sunt oameni care poate nu isi gasesc locuri de munca, somajul explodeaza in Europa, economiile sunt la pamant si totusi facem acest efort. In acelasi timp, mai facem ceva: crestem investitiile, pentru ca este pariul nostru, ca daca vom creste aceste investitii vom putea sa platim si pensii, si ajutoare sociale si alte investitii in viitor, pentru ca economia o sa creasca. In acelasi timp, continuam reforma in administratia publica", a mai afirmat Citu.



Acesta a precizat ca decizia finala este a Guvernului, fiind o decizie politica, insa datoria sa este sa prezinte situatia.



"Nu Ministrul Finantelor decide. Este o decizie a Guvernului, dar eu prezint situatia. Eu am depus un juramant in fata romanilor si eu ma tin de acest juramant. Eu am datoria sa fiu responsabil, precaut cu finantele publice ale Romaniei si transparent. (...) Bineinteles ca poate fi o decizie politica de a creste pensiile cu 40%, dar eu voi spune ca in acel moment Romania o sa fie inchisa pe pietele internationale, nu o sa mai putem finanta nimic (...), bugetul va exploda. Acest 10% este ceea ce eu spun ca putem face in contextul in care crestem investitiile", a mai declarat Citu.



Acesta a explicat ca, in 2021, acest 10% inseamna un punct procentual la cheltuieli.



"Doar acest 10% la cheltuieli publice e un punct procentual. Este enorm pentru un an care va fi unul dificil, de aceea trebuie sa vedem", a mai declarat ministrul finantelor. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



Florin Citu a anuntat, miercuri seara, la B 1 TV, ca pensiile pot creste cu 10% in acest an.Intrebat de ce doar cu atat, Citu a raspuns: "In primul rand, cresterea pensiilor, asa cum a fost ea trecuta prin Parlament, nu avea nici o sursa de finantare. Guvernul socialist, asa cum am prezentat parti din document anul trecut, in noiembrie, a prezentat o nota in care spunea foarte clar ca nu poate sa creasca pensiile fara sa influenteze, sa destabilizeze bugetul si propunea - e un document pe care il voi prezenta - reesalonarea cresterii. Deci toata lumea stia acest lucru. Nu are nicio legatura cu cresterea economica. Chiar si daca am fi avut crestere economica de 4%, tot ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica".Citu afirma ca Guvernul PNL nu face lucruri populiste."Noi nu facem lucruri populiste, noi am spus ca facem o schimbare de paradigma. Nu putem sa discutam despre pensii fara sa discutam despre investitii sau despre alte cheltuieli, care sunt in buget. Astazi, in Romania, avem problema cu aceasta criza care continua. Poate maine oamenii iar trebuie sa intre in somaj tehnic. Am platit anul acesta 4 miliarde de lei doar pentru somaj tehnic. Nu putem sa separam, sa spunem ca avem aici o categorie spre care trebuie sa ne uitam toti pentru ca exista aceasta lege, dar sa scoatem din discutie faptul ca trecem prin cea mai mare criza economica din ultima suta de ani. Trebuie sa avem alte prioritati acum si de aceea venim si spunem