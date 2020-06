Florin Citu: "Criza economica actuala e mai grava decat Marele Crah din 1929"

Ziare.

"Trecem prin cea mai dificila perioada pentru economie din ultima suta de ani. In primul rand ca n-a mai existat o criza dubla, una de sanatate si una economica. Este mai rau decat in criza economica din 1929. Este mai rau decat in timpul Marelui Crah din 1929", a afirmat Florin Citu.De asemenea, Ministrul Finantelor a sustinut ca actuala criza economica este cea mai mare criza inregistrata pe timp de pace."Sa stiti ca pe timp de pace nu s-a oprit niciodata economia asa cum s-a oprit acum, niciodata nu s-au oprit companiile asa cum s-au oprit acum. Vorbim de timp de pace, pe timp de pace este cea mai mare criza", a adaugat Florin Citu.Prabusirea Bursei de pe Wall Street ("Marele Crah") din toamna anului 1929 este considerata una din cauzele principale ale Marii Crize Economice din 1929-1933, care a provocat, printre altele, o crestere masiva a somajului atat in SUA, cat si in Europa.