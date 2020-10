Florin Citu, despre controalele facute la Primaria Capitalei: "Va spun de pe acum ca sunt probleme mari acolo". Firea va face plangere penala pentru abuz in serviciu

"Va spun de pe acum ca sunt probleme mari acolo", a scris duminica, 11 octombrie, pe Facebook, Florin Citu."Am promis! La inceputul anului, in februarie, Inspectia Economica din MFP a inceput un control la Primaria Municipiului Bucuresti. PMB a fost "ocolita" foarte multi ani de astfel de controale. Controlul a fost intrerupt pe perioada starii de urgenta dar este definitivat acum. Voi prezenta mai multe detalii in cadrul declaratiilor de presa pe care le fac saptamanal de la MFP. Pana atunci va pot spune ca legea a fost incalcata in toate aspectele investigate de MFP", a scris ministrul Finantelor zilele trecute, pe pagina sa de Facebook.In replica, primarul general Gabriela Firea a spus ca-i va face plangere penala ministrului de Finante si inspectorilor care au facut controlul la Primaria Capitalei, pentru abuz in serviciu."Ministrul Citu a anuntat azi ca a gasit (inventat) nu stiu ce nereguli la Primaria Capitalei. De aproape un an se chinuie, saracul! Nu a gasit nimic! S-au fortat 10 luni sa gaseasca ceva, orice, si nu au reusit, pentru ca nu aveau ce sa identifice negativ. Si au plecat asa cum au venit. Cei trei inspectori s-au intors intr-o zi in Primarie si au spus ca, daca nu scriu ceva, orice, in raport, vor fi dati afara de sefii lor. Mai au putini ani pana la pensie si nu-si permit sa ramana pe drumuri ", a scris Gabriela Firea pe Facebook.