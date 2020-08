Florin Citu, despre redeschiderea restaurantelor: "Maine este o intalnire"

"Este un sector afectat. Si daca ma intrebati pe mine - si aici vorbesc doar din punct de vedere economic - maine as da drumul restaurantelor. Eu sustin si am sustinut toata economia, din punct de vedere economic, sa nu o inchidem. Dar nu este doar economic aici, este vorba si de sanatate si de aceea intotdeauna aceasta decizie trebuie luata impreuna cu cineva din sanatate.Maine (miercuri, n.r) este o intalnire cu industria si sper sa gaseasca o solutie pentru ca este foarte important. Va spun, din punct de vedere economic, avem nevoie de acest sector sa fie sanatos, puternic si pe picioarele lui", a declarat, marti seara, 25 august, la Realitatea Plus, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.Ministrul Finantelor a subliniat ca deja au fost luate masuri pentru a sprijini acest sector si sustine intru totul deschiderea."Am inteles ca domnul premier a anuntat ca s-ar putea sa se deschida de la 1 septembrie (deschiderea restaurantelor in interior, n.r.) . Sustin intru totul deschiderea. In acelasi timp, aici vorbim de Guvernul Romaniei, care vine in sprijinul acestei industrii. Pentru o parte din masuri ar trebui sa lucram si cu autoritatile locale pentru ca este o industrie care primeste autorizatii de functionare de la autoritatile locale. Autoritatile locale au mai multe informatii decat are Guvernul despre aceasta industrie, despre modul cum functioneaza, daca respecta sau nu ce va trebui sa respecte pentru a fi deschise. Trebuie o mai mare implicare in acest sector si din partea autoritatilor locale", a subliniat Florin Citu.Acesta a precizat ca si cinematografele ar putea fi deschise de la 1 septembrie daca sunt respectate anumite conditii."Nu mai traim in Romania inainte de criza din sanatate. Suntem intr-o perioada in care trebuie sa respectam anumite conditii pentru a avea cam aceeasi viata pe care o aveam inainte. Nu mi se pare costul foarte mare daca vrem sa ne bucuram de un film, sa mergem la cinematograf, de a avea o masca si a sta la un metru distanta de vecin. La fel si la restaurant, nu mi se pare costul foarte mare de a avea distantare intre mese sau sa mergem in spatii aglomerate cu masca. Este un cost mic pentru niste beneficii enorme pentru societate, ca economia sa fie deschisa, sa ne permitem sa avem aceeasi viata", a mai spus ministrul Finantelor.Angajatii din sectorul HoReCa au protestat, in 19 august, intre orele 17:00 si 18:00, la locul de munca fata de felul in care Guvernul trateaza combaterea pandemiei in domeniul Hoteluri, Restaurante si Cafenele.Acestia au oprit lucrul timp de o ora si au iesit in fata locului de munca purtand pancarte pe care scria "Guvernul ORBan, CoVid legislativ", "Nu ne ajutati, nu ne ascultati, doar ne ignorati"," Vedeti ca vi se raceste economia", "Suntem 40.000 de firme. Conteaza?" etc, incercand sa atraga atentia asupra situatiei de criza in care se afla cei 400.000 de angajati din hoteluri si restaurante in urma restrictiilor impuse de autoritati Actiunea de protest a fost initiata de organizatiile patronale din industria turismului pentru a-si exprima nemultumirea fata de interdictia autoritatilor privind deschiderea restaurantelor.Liderul Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania, Daniel Mischie, a apreciat miercuri dimineata ca un numar de 200.000 de lucratori ar participa la proteste