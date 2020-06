Florin Citu, despre "scenariile apocaliptice" ale social-democratilor: "Daca nu erau ascunsi in spatele declaratiilor politice, jumatate din PSD era astazi in puscarie"

Ziare.

El a dat ca exemple "profetiile" privind o scadere a economiei de 9%, privind incapacitatea Romaniei de a se imprumuta sau cresterea preturilor."Nimic din ce a spus PSD nu a fost adevarat. A fost o strategie a PSD de a speria oamenii, de a-i panica. Eu cred ca daca nu ar fi fost ascunsi in spatele declaratiilor politice, jumatate din PSD era astazi in puscarie. Nu poti sa te folosesti si sa panichezi o intreaga Romanie doar pentru a castiga tu politic", a spus Citu la Digi24. "S-au aruncat niste scenarii care nu aveau niciun fundament. Aceste scenarii au afectat economia, i-au speriat pe romani, i-au panicat", a spus Citu, adaugand ca a fost o campanie "orchestrata, platita" pe retele sociale.Ministrul spune ca Romania va inregistra in acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar economia va avea o scadere de 2,2% anul acesta."Noi ne uitam la noi, dar lucrurile sunt dificile pentru toate economiile. In SUA se estimeaza un deficit bugetar de aproape 24% din PIB, in acest an, ca sa intelegeti dimensiunea crizei. In Europa, zona euro, va fi in jur de 13%, iar in Romania de 6,7% din PIB. In acest moment si lucrurile arata ok.Am reusit, prin masurile pe care le-am luat, sa avem primul trimestru de crestere economica, deci 2,4% din PIB, ceea ce a fost, dupa Irlanda, cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. PIB-ul la 6 luni, avem trimestrul 2 care este afectat negativ, si aici vom avea o contractie a economiei intr-un scenariu care merge pentru final de an spre minus 2,2% din PIB pentru tot anul", a spus el.