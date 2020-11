Florin Citu: "In trimestrul 3 din 2020, Romania a avut o crestere economica de 5,6%. E cea mai mare din ultimii 20 de ani"

Ministrul de Finante sustine ca, daca analizam cele trei trimestre din acest an, avem o scadere de 4,6%, apropiata de estimarea realizata pentru finalului anului, de 4,2%."As incepe cu cea mai recenta informatie, cresterea economica pentru trimestrul trei din 2020. Daca va uitati la fiecare comunicat, nu numai in Romania, dar si cele prezentate de EuroStat se prezinta in principal informatia referitor la cresterea economica in trimestrul respectiv, trimestrul 3, relativ la trimestrul precedent, este informatia cea mai importanta. Si aici in Romania in termeni reali a avut o crestere economica de 5,6%. Sa ne uitam ce inseamna aceasta cifra de 5,6%. In primul rand este cea mai mare crestere economica trimestriala din ultimii 20 de ani. Au mai fost recesiuni in Romania, au mai fost situatii dificile, niciuna nu a fost la fel de dificila ca aceasta si totusi am reusit in aceasta perioada sa avem cea mai mare crestere economica trimestriala din ultimii 20 de ani. Mai mult, revenirea economiei, deci trimestrul 3 in 2020 relativ la trimestrul 2 este cea mai rapida revenire a economiei noastre din ultimii 20 de ani", a declarat Florin Citu, sambata intr-o conferinta de presa.El a mai afirmat ca, daca se face o comparatie intre trimestrul 3 (n.r. - lunile iulie, august, septembrie) din 2020 cu trimestrul 3 de anul trecut, scaderea este 6%."Un alt punct la care ne uitam este dinamica economiei in trimestrul 3 relativ la trimestru 3 de anul trecut si aici economia a inregistrat o scadere de 6% pentru ca trimestrul 3 anul trecut a fost un trimestru foarte bun. Avem mai multe explicatii pentru aceasta scadere, este vorba de evolutia agriculturii, vom vedea in cateva saptamani ca agricultura a avut o contributie negativa in acest trimestru, toate tarile din Uniunea Europeana au avut o dinamica negativa relativ la acelasi trimestru anul trecut", a precizat Citu.Ministrul a prezentat si situatia pe cele trei trimestre comparativ cu anul trecut, aici scaderea fiind de 4,6%."Indicatorul cel mai important este cel care compara toata perioada din 2020 pe trei trimestre relativ la trei trimestre in 2019 pentru ca asta este evolutia economiei. Si aici vedem ca Romania are o scadere de 4,6 puncte procentuale aproape de estimarea pe care o vedem pentru finalul de an, o scadere de 4,2%. As face aceasta comparatie si cu alte tari din Uniunea Europeana, trei trimestre la trei trimestre si veti vedea ca Romania sta foarte bine. Sa ne uitam unde sta Germania dupa trei trimestre in 2020, are o scaderede 5,8%, Franta, o scadere de 9,6%, Ungaria o scadere de 5,4%, Austria o scadere de 7,6%, UK, o scadere de 11%, media pentru trei trimestre in Uniunea Europeana este de 7 puncte procentuale", a explicat liberalul.Acesta a mentionat ca Romania este una dintre putinele tari din Uniunea Europeana care va evita recesiunea economica in 2020."Romania sta foarte bine cand comparam evolutia pentru tot anul 2020 si in plus Romania este printre putinele tari, cred ca sunt doua tari, care vor evita recesiunea tehnica in 2020. Nu vom avea doua trimestre cu dinamica negativa in 2020", a mai declarat ministrul Finantelor.