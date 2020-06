Florin Citu: "Jumatate din PSD trebuia sa fie astazi la puscarie pentru ca au afectat economia si au panicat populatia"

Ziare.

com

"Daca nu se ascundeau in spatele declaratiilor politice, jumatate din membrii PSD erau astazi in puscarie pentru ca au afectat economia si au panicat populatia", a declarat Citu. Ministrul de Finante a mai declarat ca se observa o scadere a numarului de oameni care nu mai beneficiaza de somaj tehnic pentru ca se intorc la munca."Aprilie a fost cea mai dura luna. Dar am reusit sa luam masurile care sa elimine efectele. Provocarea a fost sa ii tinem sanatosi acasa pe oameni, dar sa le tinem si locurile de munca. S-a platit doar pentru somajul tehnic 2,2 miliarde de lei. Acum vedem scaderea oamenilor care folosesc somajul tehnic, pentru ca se intorc la munca", a mai declarat ministrul Citu."PSD a platit reclama in presa ca sa transmita mesaje menite sa creeze panica. Au afectat economia. PSD a lasat restante 3 miliarde la concedii medicale. IMM Invest este cel mai de succes program din ultimii 30 de ani de zile. Peste 8 mii de firme au contactat imprumuturi Prin Startup Nation am garantat 7,2 miliarde de lei credite pentru companii, cu dobanda zero. In doi ani sub PSD s-au garantat doar 2 miliarde de lei. Acum este momentul sa devenim o economie competenta si veti vedea masurile luate in acel plan pe care-l prezentam miercuri", a spus ministrul Finantelor.Citu a completat ca Guvernul din care face parte a investit in infrastructura cea mai mare suma din ultimii 10 ani, peste 13 miliarde de lei. "Ministerul Transporturilor va avea o suma record alocata la investitii dupa rectificare. Investitiile in Infrastructura va fi prioritatea numarului 1 Trebuie sa incepi autostrazile anul acesta. Autostrada Sibiu-Brasov trebuie inceputa in acest an", a completat ministrul.