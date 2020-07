Florin Citu: Miercuri depasim 10.000 de companii care au accesat IMM Invest

Ziare.

"Ar trebui sa avem astazi sau cel mai tarziu maine decizia Comisiei Europene in legatura cu programul pentru companii mari, schema de ajutor pentru garantii. Ar trebui astazi sau maine. Vine exact la timp pentru programul de relansare. Si o sa va dau pana la sfarsitul sedintei si un update pe IMM Invest, dar astazi cred ca depasim si cifra de 10.000 de companii si ne apropiem de 10 miliarde. Ar trebui sa ne gandim la rectificare daca si cu cat suplimentam", a declarat Florin Citu.Premierul Ludovic Orban a mentionat ca Guvenul este dispus sa suplimenteze plafonul in masura in care va fi necesar, atata vreme cat exista cerere de finantare si disponibilitate din partea bancilor pentru finantare."La rectificare va trebui sa suplimentam. Pana atunci vom epuiza plafonul", a spus Florin Citu.Florin Citu a mai afirmat ca in prima lectura se va afla ordonanta privind programul IMM Leasing de echipamente si utilaje.IMM Invest este cel mai mare program de sustinere a IMM-urilor din Romania din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt urmatoarele: statul asigura pana la 90% din valoarea creditului, dobanda creditelor este subventionata integral de stat cel putin pana la final de an, zero comisioane legate de garantia statului, zero comision de rambursare anticipata a creditului, iar perioada de acordare a garantiei este de pana la 72 de luni.