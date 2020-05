Florin Citu: Nu va fi vorba de austeritate in sectorul bugetar. Nu se pune problema de taieri de salarii sau pensii

Ziare.

"Lucrurile in sectorul bugetar nu vor merge in directia aceasta. Eu va spun de acum ca nu va fi vorba de austeritate in sectorul bugetar, asa cum a fost ea definita in 2010.Va spun din capul locului ca nu se va ajunge la asa ceva", a spus Citu, la Digi 24.In ceea ce priveste reforma aparatului administrativ, seful MFP a subliniat ca in acest moment exista reorganizari in mai multe ministere, iar in aceasta perioada de criza s-a profitat pentru accelerarea informatizarii in administratie."Noi am fost transparenti din primul moment, am venit cu un guvern cu 16 ministere, iar in acest moment exista reorganizari in mai multe ministere. In paralel, am profitat de aceasta situatie si am accelerat informatizarea aparatului administrativ.Informatizarea ANAF va aduce la buget cel putin doua puncte procentuale din PIB. De aceea trebuie facuta, bineinteles ca informatizarea si reorganizarea ministerelor va duce la o alta configuratie a aparatului administrativ. Este ceea ce am spus si in primul moment", a adaugat Florin Citu.Ministrul Finantelor a subliniat ca aceste discutii despre taieri de salarii sau pensii "trebuie scoase din spatiul public".Mai mult, anul acesta au crescut salariile in sectorul bugetar, le-am platit in fiecare luna la timp, mai mult, in conditii chiar de criza economica, nu ne-am plans, am reusit sa le platim la timp, am platit unele mai devreme. Deci, in ceea ce priveste salariile si pensiile nu se va discuta despre asa ceva, asta trebuie sa iasa din spatiul public", a concluzionat ministrul Finantelor.