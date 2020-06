Florin Citu: O parte dintre masurile de relaxare economica se prelungesc pana in 25 octombrie. 4.000 de firme beneficiaza de IMM Invest

Ziare.

"Masurile economice le vom lua in sedinta de astazi de Guvern (joi, 11 iunie 2020, n.r.). Am sa prelungesc cateva dintre masurile pe care le aveam pana la 25 iunie. In ceea ce priveste popririle, executarile silite pentru companii, persoane fizice vom merge cu ele pana in 25 octombrie si, in acelasi timp, si cu impozitul specific pentru a ajuta si industria HoReCa. Acestea sunt lucruri pe care le vom prelungi pana la 25 octombrie", a spus Citu, la Digi 24.Ministrul Finantelor Publice a mai spus ca deja 4.000 de companii beneficiaza de programul IMM Invest si ca se asteapta ca pana la inceputul saptamanii viitoare numarul sa creasca la 10.000 de companii."IMM Invest a ajuns acum doua zile la 4.000 de companii care au primit bani. Vorbim deja de un plafon care se duce spre 4 miliarde. Deja incepe sa accelerezem estimez ca la inceputul saptamanii viitoare vom avea 10.000 de companii. Ca o comparatie, anul trecut erau in Romania 25.000 de IMM care aveau credite", a afirmat Citu la Digi 24.Ministrul spune ca estimeaza ca 40.000 de companii se vor inscrie in IMM Invest, programul Guvernului de sprijin al Intreprinderilor Mici si Mijlocii. "Prin acest program estimam ca 40.000 de companii vor avea acces la credite", a declarat Citu. Intrebat cate companii au fost respinse in cadrul acestui program, Citu a afirmat ca va fi facuta o analiza la epuizarea plafonului.