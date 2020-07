Florin Citu: "Reforma in sistemul public se va face. In perioada pandemiei s-a lucrat foarte bine cu un numar mai mic de functionari"

"Am inceput digitalizarea, este un mod transparent si eficient de a face aparatul public mai suplu si bineinteles reorganizarea fiecarui minister. Reorganizarea la Ministerul de Finante este aproape finalizata, in acest moment. A fost reorganizat ANAF-ul, de fiecare data au disparut locuri de munca, dar este adevarat si inteleg frustrarea, sectorul privat se uita catre sectorul bugetar. Le spun ca reforma in sistemul public se va face si se face, dar cred ca cel mai obiectiv mod de a face aceste reforme este informatizarea, prin digitalizare, dupa aceea vom vedea care va fi forma finala a aparatului bugetar", a declarat Florin Citu la Realitatea Plus, luni seara.Ministrul a mai declarat ca "organizarea continua si cred ca mesajul a fost clar de la inceput, vom continua reforma in aparatul administrativ". Florin Citu a mai adaugat ca pe perioada pandemiei s-a lucrat la fel de bine cu mai putini functionari."Noi ce am vazut in perioada pandemiei? S-a lucrat foarte bine, mult mai bine, cu un numar mai mic de functionari publici in ministerele importante. Au fost anumite ministere unde s-a vazut ca s-a putut lucra la fel de bine cu mai putini angajati. Este o lectie pe care am invatat-o in perioada de pandemie", a mai precizat ministrul.