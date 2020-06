Florin Citu: Romania nu mai este in topul rusinii in UE, nu mai are cea mai mare rata a inflatiei

Ziare.

Conform datelor Eurostat, cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Cehia (3,3%), Polonia (2,9%), Ungaria (2,5%) si Romania (2,3%)."PSD a tinut voit trei ani de zile Romania in topul rusinii in UE. In guvernarea socialista Romania a avut cea mai mare rata a inflatiei din UE, luna de luna. Trei ani la rand. PSD a crescut voit rata inflatiei de la 0% la peste 5% pe an.Rata inflatiei mare si imprevizibila ii afecteaza pe romanii cu venituri mici. Trei ani de zile PSD a avut o politica premeditata, de a creste rata inflatiei care i-a lovit tocmai pe romanii cu venituri mici. Am promis ca scoatem Romania din topul rusinii si am reusit", a afirmat Citu.Datele Eurostat arata ca, in aprilie comparativ cu situatia din luna martie, rata anuala a inflatiei a scazut in 26 de state membre, inclusiv in Romania, unde rata anuala a inflatiei a scazut pana la 2,3% in luna aprilie, de la 2,7% in luna martie.In Uniunea Europeana, rata anuala a inflatiei a coborat pana la 0,7%, de la 1,2% in luna precedenta.