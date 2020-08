Ministerul Finantelor: Deficitul bugetar a urcat la 4,7% din PIB, dupa primele sapte luni din 2020

Dupa primele sase luni ale anului 2020, bugetul a consemnat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB).Anul trecut in aceeasi perioada, executia bugetului general consolidat indica un deficit de 18,14 miliarde de lei, respectiv 1,76% din PIB.Potrivit MFP, sume in valoare de 27,01 miliarde de lei (2,55% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19.