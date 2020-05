Ministrul Citu, la votul deputatilor pe care i-a facut "criminali"

Semnatarii acestei motiuni sunt criminali

Ziare.

com

Motiunea simpla, intitulata "Virusul Citu a infectat economia nationala", a fost dezbatuta in sedinta de luni a Camerei.Amanetarea finantelor tarii trebuie sa inceteze, Romania trebuie salvata de "virusul Vasile Citu", iar ministrul Finantelor trebuie sa plece, se arata in textul motiunii."Mai nociv decat efectele pandemiei, mai contagios decat coronavirusul si mai letal decat maladia COVID-19, 'Virusul Citu' a distrus aproape complet economia nationala. Dupa aproape doua luni de stare de urgenta, dupa nenumarate balbe, amanari si rectificari de acte normative, ministrul Finantelor, Florin Vasile Citu, s-a dovedit incapabil sa vina cu masuri de sprijin eficiente pentru economie.Sondajele de opinie arata ca 70% din populatie considera ca Romania ar fi putut evita efectele negative din economie, produse de pandemia de coronavirus, daca Ministerul Finantelor ar fi luat din timp masuri eficiente pentru sprijinirea agentilor economici. Mai simplu spus - 70% dintre romani considera ca ministrul Citu este un dezastru pentru economie!Ce blestem pe aceasta tara ca, in cele mai grele momente, economia ei sa fie condusa de cel mai dezastruos ministru al Finantelor din istoria Romaniei", se precizeaza in textul motiunii simple.Social-democratii au sustinut ca in cele 6 luni de guvernare si in cele peste 50 de zile de la instituirea starii de urgenta nu s-a luat nicio masura pentru "evitarea dezastrului".Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, la sedinta de plen, ca semnatarii motiunii sunt "criminali", sustinand ca acestia "s-au folosit de acest virus nenorocit pentru a-si promova motiunea si agenda politica"."Sunt aici pentru ca romanii trebuie sa stie ca in timp ce eu si PNL gestionam cu succes aceasta criza semnatarii motiunii incearca sa ne opreasca. As vrea sa va reamintesc cine sunt semnatarii acestei motiuni. Sunt aceia care in 10 august au gazat si au batut romani nevinovati. A doua zi au dat vina tot pe aceiasi romani ca venisera sa dea jos Guvernul. Era lovitura de stat., in opinia mea. Pentru ca si-au permis sa santajeze acest Guvern amenintand cu respingerea in Parlament a prelungirii starii de urgenta, in opinia mea, au jucat poker cu sanatatea romanilor incercand sa il santajeze chiar si pe presedintele Romaniei.Timp de doua luni in care am implementat masuri pentru relansarea economiei, au modificat in Parlament, intr-un mod criminal si populist, toate aceste masuri. Spun criminali pentru ca, daca propunerile acestor iresponsabili ar fi trecut, ar fi aruncat Romania in haos economic.Dar cel mai josnic lucru pe care l-au facut in aceasta motiune este ca, fara niciun fel de respect pentru romani, pentru cei afectati de aceasta criza, au folosit acest virus nenorocit, care a generat victime si in Romania si peste tot in lume, pentru a-si promova motiunea si agenda politica", a afirmat Citu.