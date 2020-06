Ministrul de Finante sustine ca este atacat prin stiri false de un politician si prietenii lui: O gasca organizata de teroristi economici

Ziare.

"Cum sa -ti folosesti sotia ca arma politica. De cateva zile urmarim cu totii un atac politic mizerabil la adresa mea. #FakeNews construit in cel mai securistic mod, mai ales daca va uiati cine conduce atacul. De ce ma ataca? Simplu. Refuz sa arunc tara in aer. Desi toate masurile economice luate pana acum au fost confirmate de evolutia economiei, inflatie si dobanzi mai mici, moneda nationala stabila, crestere economica in primul trimestru si pastrarea ratingului de tara, continua marsav atacul. Dar nu ma ataca doar pe mine si imi ataca in cel mai ticalos mod familia", scrie Florin Citu pe Facebook.Oficialul afirma ca este atacat de un politician care "se ascunde dupa fustele nevestei" si un avocat."Cine ma ataca? O gasca organizata de teroristi economici. Un politician si prietenii lui. Un impostor care se ascunde dupa fustele nevestei punand-o sa faca cu mine si familia mea adevarate teleonovele la TV. Celalat, un avocat care profita de pe urma necazurilor unor oameni pentru a face bani. Impreuna, timp de trei ani de zile au produs trei legi neconstitutionale incasand milioane de lei de la clienti.Poate ar trebui sa dea banii inapoi. Nu in ultimul rand, s-a alaturat echipei si un demintar, fost in fruntea PSD . La ce am gasit la MFP acesta ar fi trebuit sa fie ultimul care sa spuna ceva. Le spun celor trei ca nu ma las, merg inainte si voi dezvalui TOT. Romanilor le spun ca tot ce a fost prezentat pana acum este FALS. Declaratia mea de avere este publica si acolo sunt trecute mostenirile de la bunicii mei care au muncit cinstit si onest. Cum sa inteleaga socialistii ca in tara asta sunt si oamenii cinstiti? Ei stiu doar sa fure proprietatile si munca oamenilor", scrie ministrul de Finante.Presa a relatat ca Florin Citu ar fi desfiintat Directia Generala Juridica din Ministerul pe care il conduce pentru a evita un proces in care e parte tatal sau. Familiei Citu i-a fost retrocedat un teren de 50 de hectare de padure langa partia de schi din Voineasa, iar retrocedarea este acum subiect de proces, in care statul roman este reprezentat de ministerul condus de Citu, care ar trebui sa se judece cu parintii ministrului.