Ministrul Florin Citu: "Voi pune toate cheltuielile pe sediul Ministerului de Finante. O sa facem ceva electronic"

, a declarat Florin Citu la Realitatea Plus, citat de Agerpres.ro.Ministrul a admis ca aparatul public nu este la nivelul anului 2020, insa a aratat ca totul va fi mult mai simplu atunci cand va fi realizata informatizare."In perioada de pandemie am iesit public si am spus ca nu cred ca ar trebui ca cei din aparatul public sa mearga in somaj tehnic. Nu ar fi insemnat foarte multi bani, erau foarte multe exceptii si in acelasi timp era totusi aparatul cu care am administrat perioada de criza. Dar asta nu inseamna ca nu este ineficient, nu inseamna ca nu este foarte mare si ca nu trebuie adus in 2020. Pentru ca asta este problema pe care o avem. Aparatul public nu este in 2020. Economia este, sectorul privat este, dar aparatul public nu este. Totul va fi mult mai usor de facut dupa ce facem informatizare, dupa ce conectam toate institutiile statului una la alta", a subliniat ministrul Finantelor.Florin Citu a amintit, in context, ca proiectul de lege care interzicea oricarei institutii sa ceara o informatie unui client, daca o putea lua din alta parte, a picat in Parlament., a subliniat Florin Citu.Acesta a mai spus ca cel tarziu miercuri, 10 iunie, se va face conectarea primelor case de marcat cu ANAF.