Ministrul Finantelor afirma ca Romania va evita recesiunea, iar economia isi va reveni pana la finalul anului: "Vom avea crestere economica in 2021"

Despre "specialisti" si "hoti"

Conform acestuia, Romania va avea o contractie a economiei mai mica decat estimarile publice facute de agentiile de rating , Comisia Europeana, FMI si institutile bancare, datorita "raspunsului prompt si eficient al politicilor economice"."Toate economiile au fost lovite puternic de aceasta criza . Toate tarile au raspuns prin cresterea deficitelor bugetare. Noi am fost printre cei mai cumpatati cu banul public, dar si pentru ca venim dupa o perioada de dezmat si furt al banului public in guvernarea socialista. Toate bancile centrale au dus dobanzile catre zero, pentru ca stiu foarte bine ca acum dobanda reala zero sau negativa stimuleaza cresterea economica pe termen mediu si lung. Toate tarile vor avea o contractie economica in 2020. Majoritatea vor avea o recesiune tehnica.Romania va evita recesiunea tehnica si va avea o contractie a economiei mai mica decat estimarile publice facute agentiile de rating, CE, FMI, institutii bancare etc., datorita raspunsului prompt si eficient al politicilor economice.", a spus Florin Citu, intr-o postare publicata pe Facebook Astfel, "Romania va avea o revenire economica din trimestrul III, in V, un scenariu de baza cu care lucreaza si Banca Nationala a Romaniei ( BNR ), iar acest lucru inseamna crestere economica in 2021", a spus ministrul Finantelor.Citu a aratat ca, in prezent, economia globala trece "prin cea mai dura perioada din ultima suta de ani". Motivul il reprezinta "o criza de sanatate prelungita care s-a transformat intr-o criza economica".Astfel, toate tarile, fara exceptie, sunt afectate de cele doua crize."Revenirea depinde foarte mult de modul in care guvernele, in special mix-ul de politica monetara si fiscala, raspund la aceasta criza. Cam peste tot raspunsul a fost similar, injectie de lichiditati in economie atat prin politica fiscala cat si prin politica monetara. Pe partea de politica fiscala, deficitul in UE, in medie a crescut cu aproximativ 8 puncte procentuale de la 1% la 9%.", a explicat Citu.Ministrul a mai declarat ca in cazul Romaniei, politica fiscala a raspuns "imediat, puternic si mai ales tintit"."La prima rectificare bugetara deficitul bugetar a crescut cu 3 puncte procentuale pentru ca stiam cat de importanta este injectia de lichiditate in economie pe termen scurt. Si acum companiile inca beneficiaza de 11 miliarde lei (venituri care nu sunt in bugetul de stat) de pe urma masurilor fiscale implementate in perioada starii de urgenta.Evident ca raspunsul Romaniei la criza a fost influentat de politica fiscala dezastruoasa a socialistilor si hotilor care au condus economia in ultimii ani. Romania a intrat in criza cu un deficit bugetar de 3,7% estimat fata de media UE de 1%. Nu ne oprim aici si continuam sa injectam lichiditate in economie si la a doua rectificare bugetara din acest an", a spus Citu.