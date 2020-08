Ministrul Finantelor: "Alocatiile vor fi dublate, pe etape. Poate ar trebui ca unii parlamentari sa doneze din venituri"

Votul din Camera Deputatilor

"Alocatiile vor fi dublate, asta e promisiunea pe care o fac, dar pe etape. Foarte multe dintre aceste cheltuieli sociale se fac pe etape. In acelasi timp, le spun parlamentarilor care tot voteaza astfel de legi in Romania anului 2020 intr-o criza economica globala sa gaseasca o alta tara in Uniunea Europeana sau in lume care face astfel de eforturi in aceasta perioada, sa creasca alocatii, sa creasca pensii, sa aloce suplimentar pentru sporuri.In Germania, statul intarzie platile catre foarte multe companii care au furnizat echipamente sanitare in perioada de criza din cauza acestor costuri mari si probleme la buget. Poate ca ar trebui ca dintre parlamentari sa mai doneze din venituri sa putem sa avem la buget mai multi bani sa dublam alocatiile. Eventual, cei care au votat sa faca acest efort. Atunci, ar fi un demers credibil, dar sa votezi o lege fara sa dai o sursa de finantare, asta este populism. Arata ce au facut din primul moment socialistii de la PSD Din primul moment in care au intrat in Opozitie, nu au facut decat sa aprobe pe banda rulanta legi care ar fi aruncat in aer bugetul Romaniei, in 2020, intr-o situatie de criza. Nu mai spun de faptul ca au vrut sa voteze impotriva prelungirii starii de urgenta, in frunte cu presedintele interimar, etern interimar se pare, ceea ce a fost un gest criminal din partea lor", a afirmat Citu.Acesta a adaugat ca legea care dubleaza alocatiile in 2020 este neconstitutionala, deoarece a fost votata in Parlament fara sa existe o sursa de finantare."Nu e vorba ca nu sunt bani (), dar ar trebui sa vorbim despre aceasta lege care a dublat alocatiile in 2020, ca este o lege neconstitutionala, desi nu a atacat-o nimeni la Curtea Constitutionala, pentru ca a trecut prin Parlament fara sa aiba sursa de finantare. Aceasta lege a fost votata prin Parlament, ca si Legea pensiilor, fara sa aiba sursa de finantare. Totusi, chiar in situatia in care ne aflam astazi, cand trecem printr-o criza economica globala, in situatia in care economia a fost inchisa doua luni pentru a-i tine pe romani sanatosi, in care veniturile la buget au scazut, am gasit resurse de a creste alocatiile cu 20%.In acelasi timp, tot in acest an, au fost alocate resurse suplimentare pentru parintii care stau acasa cu copiii si am prelungit aceasta masura si pe perioada vacantei. Dar pentru acest an, eu zic ca efortul de 600 de milioane de lei pentru cresterea alocatiilor cu 20%, sunt bani care nu au fost niciodata in buget, pentru ca legea a fost aprobata fara sursa de finantare", a subliniat oficialul.Camera Deputatilor a respins, miercuri, in calitate de for decizional, Ordonanta 123/2020, care modifica si completeaza art. 3 din Legea 61/1993, in scopul majorarii graduale a cuantumului alocatiei pentru copii.In favoarea respingerii ordonantei au votat 166 de deputati, 63 - impotriva si 29 s-au abtinut.Potrivit OUG 123/2020, majorarea graduala a cuantumului alocatiei pentru copii ar avea loc astfel: "majorarea cu cate 20% din diferenta dintre cuantumul prevazut de Legea nr. 14/2020 si cuantumul acordat in iulie 2020, respectiv dintre 300 lei si 156 lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si dintre 600 de lei si 311 lei pentru copiii cu handicap cu varsta intre 2 si 18 ani, precum si pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani; majorarea se aplica incepand cu drepturile lunii august 2020, iar pentru perioada 2021 - 2022 de doua ori pe an, de la 1 ianuarie si de la 1 iulie a fiecarui an; din 2023 se propune continuarea procesului de majorare a cuantumului alocatiei cu rata medie a inflatiei anuale".