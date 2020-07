Ministrul Finantelor anunta majorarea alocatiilor cu un procent "in jurul a 15%"

"La dublarea alocatiilor a fost mereu o problema. E o lege populista facuta de PSD ca sa arunce in aer Guvernul. E o lege facuta fara finantare, din punctul meu de vedere e neconstitutionala. Noi vom creste alocatiile de la 1 august, e in avizare deja proiectul de lege, in urmatoarea sedinta de Guvern va fi avizat. Si in cresterea pensiilor si in cea a alocatiilor trebuie luat in considerare ca am cheltuit cel mai mare procent pe investitii din ultimii ani," a afirmat ministrul Finantelor, conform realitatea.net.Intrebat care ar fi procentul de majorare luat in calcul, Citu a precizat ca este mai mare decat propunerea facuta pentru pensii. Propunerea era de majorare de 10%."Premierul va anunta (cu cat vor creste alocatiile-n.r.). Cresterea e mai mare decat am propus sa creasca la pensii. In jurul acestei cifre de 15%, da. Dar vom face de la 1 ianuarie o alta crestere, nu ne oprim aici. Stim ca sunt probleme, dar contextul este unul dificil", a precizat ministrul.Ministrul Finantelor Publice a precizat ca decizia privind majorarea pensiilor va fi anuntata la jumatatea lunii august. "Pentru pensii, vom anunta la rectificarea bugetara, care va avea loc la jumatatea lunii august. Eu sustin 10 la suta, e ceea ce sustin acum in context economic", a explicat Citu.Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul va creste alocatiile in mai multe etape, dar ca procentul si ritmul de crestere depind de prognozele pe care Executivul le va face."Vom creste alocatiile. Ne-am gandit la un mecanism care va permite o crestere in mai multe aetape, Procentul de crestere si ritmul depind de prognozele pe care le vom face", a afirmat Orban. Referitor la cresterea pensiilor, el a dat asigurari ca acestea vor creste, cu conditia sa existe garantia ca economia va putea suporta aceasta crestere.