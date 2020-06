Ministrul Finantelor: "Daca vom creste investitiile in acest an vom putea plati pensii si salarii marite si in anii viitori"

Ziare.

"Facem o evaluare a tuturor cheltuielilor pentru perioada a doua a anului si vrem sa alocam mai multi bani pentru investitii, pentru ca numai asa putem sa platim si pensii si salarii crescute si in anii viitori. Daca noi facem aceasta greseala si anul acesta nu alocam mai multi bani pentru investitii si mergem spre ceea ce vrea stanga - populism din acesta mizerabil - daca mergem spre populism, va garantez ca vom avea mari probleme anii viitori. Eu am depus un juramant ca ministru al Finantelor Publice - rolul meu ca ministru al Finantelor Publice este acela de a administra precaut, responsabil, finantele publice ale Romaniei. Voi face propuneri, bineinteles, pe aceste scenarii pe care le prezint (privind procentul cu care sa creasca pensiile la 1 septembrie, n.r.), decizia este una politica. Dar rolul meu este acela de a avertiza, de a prezenta aceste scenarii cu riscurile aferente, pentru ca eu altfel nu mi-as indeplini juramantul fata de romani", a afirmat Florin Citu, la B1 TV.Tot pe subiectul cresterilor pensiilor de la 1 septembrie, ministrul Finantelor a argumentat ca romanii trebuie sa fie sinceri cu ei insisi si sa inteleaga ca actuala criza economica este cea mai grava din ultimii 100 de ani."Trebuie sa fim foarte onesti cu noi. Trecem prin cea mai dificila perioada pentru economie din ultima suta de ani. In acelasi timp, trebuie sa avem toate datele pentru exercitiul bugetar la 6 luni de zile. Datele sunt ok, am reusit sa evitam un dezastru pentru economie. Dar eu vad lucrurile putin diferit: as vrea sa discutam nu doar de pensii, ci sa discutam si de investitii, si as vrea sa ma certe romanii ca nu dublez investitiile. Desi anul acesta, in primele 5 luni ale anului, au fost cheltuite 13,1 miliarde de lei pentru investitii, ceea ce reprezinta cea mai mare suma alocata investitiilor in ultimii 10 ani de zile. Deci in plina criza am reusit sa alocam aceste sume investitiilor, si aici a fost cheia succesului, daca vreti, faptul ca am reusit sa avem totusi o economie functionala in aceasta criza (se datoreaza, n.r.) faptului ca am alocat mai multi bani investitiilor", a mentionat Florin Citu.Conform legislatiei in vigoare, Guvernul trebuie sa majoreze cu 40% pensiile din 1 septembrie 2020.