Ministrul Finantelor, dupa ce INS a anuntat ca PIB este in scadere: "Vesti bune din economie, in contextul celei mai mari crize economice din ultima suta de ani"

"PIB, in scadere"

"Vesti bune din economie, in contextul celei mai mari crize economice din ultima suta de ani. In trimestrul II economia a fost afectata de aproape doua luni de stare de urgenta. Totusi, investitiile au avut o contributie pozitiva la cresterea economica de 0.4 puncte procentuale. Nu cred ca sunt multe tari care pot arata o astfel de performanta. A doua veste buna, in iulie castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8,1% fata de iulie 2019", scrie Citu pe Facebook Conform ministrului de Finante, aceasta cresterea venitului net de care beneficiaza milioane de romani este foarte importanta, mai ales in contextul crizei economice globale."Pentru a mentine ritmul si a asigura revenirea rapida a economiei este nevoie ca politica fiscala si monetara sa lucreze impreuna", afirma Citu.El precizeaza ca spatiul fiscal este limitatat dar mai este loc de relaxare pe partea de politica monetara, atat la dobanzi cat si la rezerve minime obligatorii."Injectia de lichiditate in economie de pana acum a functionat perfect. Trebuie sa continuam", conchide ministrul Finantelor.Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a scazut in trimestrul 2 al acestui an cu 12,3% - date ajustate sezonier - fata de trimestrul 1, la 238,5 miliarde lei, si cu 10,5% fata de trimestrul II 2019, potrivit datelor provizorii (1) publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).Contributii pozitive au inregistrat urmatoarele ramuri: -Constructiile (+0,5%), cu o pondere de 3,7% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a majorat cu 15,5%; -Informatiile si comunicatiile (+0,7%), cu o pondere de 7,2% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a majorat cu 12,1%; -Administratia publica si aparare; asigurarile sociale din sistemul public; invatamantul; sanatatea si asistenta sociala (+0,2%), cu o pondere de 16,6% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a majorat cu 1,5%.