Ministrul Finantelor, mesaj catre Marcel Ciolacu: "Ajunge! Derapajele PSD pot duce la reducerea cu cel putin 13 miliarde euro a fondurilor UE pentru Romania"

"Domnule Ciolacu, AJUNGE! Somez PSD sa opreasca terorismul economic. Toate partidele care in acest moment dificil pentru economia globala forteaza cresterea deficitului bugetar prin legi care cresc cheltuielile bugetare sau reduc veniturile la buget sunt vinovate de terorism economic impotriva Romaniei. Comisia Europeana, agentiile de rating, investitorii, se uita cu mare atentie la Romania in acest moment", a scris, duminica, pe Facebook , Florin Citu.Acesta considera ca "derapajele PSD pot duce la reducerea cu cel putin 13 miliarde euro a fondurilor UE pentru Romania si la scaderea ratingului de tara ceea ce ar insemna colaps economic"."Domnule Ciolacu, va cer public sa opriti acest terorism economic! Pana la alegerile din 6 decembrie mai sunt doua sedinte ECOFIN in care Romania poate sa piarda fonduri UE.In acelasi timp FOARTE IMPORTANT, pana la alegerile din 6 decembrie TOATE cele 3 agentii de rating publica evaluari ale rating-ului de tara pentru Romania. Am reusit prin transparenta si discutii lunare sa aratam agentiilor de rating ca suntem un guvern responsabil cu finantele Romaniei. Dar, si aici agentiile au dreptate, cat mai putem rezista atacurilor teroriste venite din Parlamentul Romaniei dominat de populisti iresponsabili?", a mai scris Citu.Ministrul Finantelor sustine ca "PSD arunca Romania in haos economic pentru a mai castiga cateva voturi"."Niciun om politic nu are dreptul sa condamne Romania la saracie, hiper-inflatie si dobanzi astronomice doar pentru a mai castiga cateva voturi", a mai afirmat ministrul Finantelor.