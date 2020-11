Ministrul Finantelor: "Nu vor fi introduse noi taxe nici anul acesta, nici anul viitor, iar cele existente nu vor creste"

"PNL nu introduce taxe, nu va introduce taxe nici anul urmator. Orice ar spune propaganda platita a socialistilor despre noi, nu introducem taxe, din contra. Cea mai mare dovada ca nu introducem taxe este ca am inceput anul cu eliminarea taxelor impuse de sociasisti.Am eliminat supraacciza la carburant, pretul la combustibil a scazut imediat si sunt oameni din Parlamentul Romaniei care ar fi trebuit sa isi dea demisia pentru ca erau peste tot si puneau pariu ca nu se va intampla asa ceva, am eliminat acea masura nenorocita, supraimpozitarea contractelor part time, am eliminat TVA defalcat, o masura nenorocita pe care Tudose care azi nu isi mai aduce aminte de ea, el a venit si ne-a bagat-o pe gat si a uitat acum de ea, am oprit nationalizarea pilonului 2 de pensii, si am eliminat acea Ordonanta 14, o masura care a pus pe butuci sectoare intregi din economie pentru ca lovea sectoare intregi din ecominie.Am eliminat toate acestea si am reusit ca intr-o perioada de criza economica generata de criza de sanatate sa avem venituri mai mari la buget decat anul trecut, cand aveam aceste taxe", a declarat Florin Citu, la Timisoara, in cadrul ueni conferinte de presa care a avut loc luni la sediul PNL Timis.Ministrul Finantelor a mai declarat ca va propune reesalonarea datoriilor acumulate de mediul de afaceri."Dupa discutiile cu mediul de afaceri, data limita pentru reesalonarea datoriei acumulate de la inceputul starii de urgenta si pana in 25 octombrie, era 15 decembrie. Voi propune in sedinta de guvern, prelungirea pana la 15 ianuarie. Mediul de afaceri spune ca are nevoie de mai mult timp si vom cere prelungirea datei limita", a mai declarat ministrul.Florin Citu a adaugat ca programul de guvernare al PNL este bazat pe dezvoltare si investitii."Programul nostru de guvernare e pe dezvoltare, investitii, nu pe crestere de taxe. Bugetul de anul viitor o sa fie construit tinand cont de planul national de dezvoltare si reconstructie. Deja anul acesta primim cele 3 miliarde de euro bani de la Comisia Europeana cu dobanda zero, care vor fi folositi pentru a deconta masurile active. Viziunea noastra este strans legata de fonduri europene. Pentru prima oara, bugetul pentru investitii a fost construit pe doua surse: fonduri europene si fonduri de stat. Executia a tinut cont de acesta constructie. Ministerul Transporturilor va avea anul acesta record investitii din fonduri europene. Anul acesta a avut in buget 6 miliarde de lei si ne-am asigurat ca va primi cei 49 milioane de lei la rectificate, necesari pentru a finanta investitiile dinfonduri europene", a declarat Citu.Ministrul a precizat ca vor fi eliminate unele taxe si ca se va introduce factura electronica."Este foarte important, nu introducem taxe, nu le crestem pe cele care le avem, din contra, eliminam taxe. Bugetul, pe partea de venituri, estimam ca vom avea in prima lectura sau vom aproba si oronanta care va fundamenta introducerea facturii electronice din Romania care va elimina evaziunea. Italia este tara care a avut succes. Celelalte sisteme nu neaparat aduc bani la buget, dar fac mai simpla relatia ANAF cu contribuabilul. Vrem sa reducem cozile si sa introducem plata cu clickul. Pentru anul viitor sunt 3 obiective mari la constructia bugetului: sanatatea, investitiile si independenta financiara a Romaniei", a mai declarat Florin Citu.Citu a precizat ca 320.000 de clienti ai bancilor au solicitat amanarea ratelor, dar si ca somajul tehnic este prelungit."320 000 de clienti ai bancilor si-au amanat ratele, sunt persoane fizice si juridice. Multi dintre ei au inceput sa plateasca din vara. Somajul tehnic este prelungit. Va ramane pentru sectoarele inchise prin decizii ale guvernului, pana in vara, nu stiu daca se va prelungi si pentru altele", a declarat ministrul.Intrebat cand va creste salariul minim, ministrul Finantelor a declarat ca va fi o crestere, insa anul viitor."Este o discutie tripartita, Ministerul Finantelor este supervizor acolo, este Ministerul Muncii implicat, dar noi ramanem consecventi a ceea ce am facut anul acasta, am legat printr-o formula transparenta, dinamica salariului minim de dinamica reala a economiei. E adevarat ca 2020 este un an dificil si in acea formula exista aceasta varianta in care nu esti penalizat de un an ca acesta. Salariile trebuie sa creasca cu productivitatea, iar in anii in care e criza economica, sa nu fii penalizat. Va fi o crestere, nu stiu cu cat va creste, dar va fi anul viiitor. Trebuie sa gasim acest ecilibru, sa nu omoram companiile, dar sa avem si venituri mai mari. In 2020 veniturl net lunar a crescut, a ajuns la aproape 8% dupa 10 luni de zile. Cu criza economica, venitul mediu net lunar a crescut cu 8%. Trei ani la rand am avut cea mai mare inflatie europeana (2015 - 2017). Au fost efectele taxelor si a politicilor nenorocite, dezastruoase din Romania", a declarat Citu.Ministrul Finantelor a mai precizat: "Mizam si pe o crestere a punctului de pensie cu 4,8 la suta. Anul acesta am crescut punctul de pensie cu 177 lei care este cea mai mare crestere a valorii punctului de pensie. Socialistii nu au facut niciodata aceste cresteri. Noi am reusit sa facem aceste cresteri intr-un an dificil".