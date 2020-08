VIDEO Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe tema rectificarii bugetare: "Sumele au crescut cu aproximativ 45%, fata de bugetul initial"

"Rectificarea de astazi reprezinta un angajament al Guvernului Orban si o prima decizie de alocare de resurse suplimentare dupa prezentarea planului de recladire a Romaniei", a afirmat Citu.El a spus ca va prezenta toate datele onest si transparent."Aceasta rectificare are in calcul contextul economic global al recesiunii. Va dau cateva elemente principale despre rectificare. Asa cum am spus, am de fiecare data am alocat mai multe resurse si am cheltuit bani pentru investitii. Suma de 7 miliarde de lei e cea mai mare suma cheltuita. Noi am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor si bugetul este unul record. La Sanatate, un domeniu prioritar in acest an, am alocat mai multe resurse. Sumele au crescut cu aproximativ 45%, fata de bugetul initial. Aici vorbim de echipamente medicale, sporuri pentru cei care sunt in prima linie in lupta cu pandemia. Bineinteles nu am lasat stocurile pe zero", a spus Citu.El a adaugat ca si in partea a doua daca va mai fi nevoie de suplimentarea resurselor, Guvernul este pregatit sa aloce sume."Educatia are resurse si as vrea aici sa fac o remarca - transportul, sanatate, educatie sunt domenii de unde PSD a taiat in fiecare an la rectificarea bugetara. Nu facem acest lucru, din contra suplimentam resursele pentru aceste sectoare importante. Ministerul Muncii, la care se uita toata lumea astazi, are cel mai mare buget de fapt, chiar de la inceputul anului a incpeut cu cel mai mare buget. Sumele alocate in plus ajung la aproape 10 miliarde lei in plus. In ciuda a tot ceea ce a facut PSD si a incercat sa faca in aceasta perioada am reusti sa gasim resursele pentru a plati la timp si ajutoare sociale si salarii si pensii. Astazi va spunem ca da, in Romania vom creste pensiile. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare crestere pe care am putut-o vedea vreodata. PSD nu a marit niciodata pensiile cu aceasta suma", a sustinut Citu.Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri o sedinta privind rectificarea bugetara cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.Luni, premierul Ludovic Orban anunta ca in aceasta saptamana va fi adoptata rectificarea bugetara.