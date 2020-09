Ministrul Finantelor: Romania nu sustine reforma sistemului fiscal pentru o impozitare echitabila si eficienta propusa de UE

In contextul in care ministrii de Finante din UE au dezbatut necesitatea reformarii sistemului fiscal pentru o impozitare echitabila si eficienta, Florin Citu a amintit ca politica de impozitare reprezinta un element al suveranitatii si o parghie esentiala in stabilirea politicilor nationale.In cadrul discutiile privind introducerea unui nivel minim de impozitare, oficialul roman a amintit ca aceasta chestiune reprezinta un aspect problematic pentru Romania.De asemenea, Florin Citu si-a exprimat sustinerea fata de imbunatatirea regulilor UE pentru cooperarea administrativa intre statele membre."Sustinem finantarea bugetului UE pe baza principiilor echitatii, eficientei, transparentei si simplitatii. Referitor la noile resurse proprii care urmeaza sa fie propuse de Comisia Europeana, suntem deschisi discutiilor, dar trebuie mai intai sa vedem propunerile concrete si impactul financiar asupra bugetului national", a precizat Florin Citu, care a participat la reuniune, alaturi de ceilalti ministri de finante europeni, prin sistem videoconferinta.Oficialul roman a declarat ca Romania acorda o mare importanta ponderii echitabile a poverii financiare intre statele membre, luand in considerare dezvoltarea economica a acestora.Ministrul Finantelor Publice a subliniat ca utilizarea impozitarii ca sprijin in tranzitia catre "economia verde" trebuie sa ia in considerare specificitatile economice ale fiecarui stat membru, mai ales in cazul statelor aflate in proces de recuperare a decalajelor.Implementarea planurilor de redresare a economiei la nivelul Uniunii Europene, sistemul de resurse proprii ale bugetului european, modalitati de asigurare a unui sistem de impozitare echitabil si eficient si adaptarea pietelor financiare la era digitala au fost principalele teme de discutii ale reuniunii informale a ministrilor de Finante din UE, la Berlin, in 11 si 12 septembrie 2020.Reuniunea din 11 septembrie 2020 a fost precedata de intalnirea Eurogroup in format extins, care a avut pe agenda trecerea in revista a dosarelor aferente Uniunii Bancare.