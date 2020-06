Ministrul Finantelor spune ca epidemia de coronavirus a costat Romania 3,1 miliarde de lei

Ziare.

Ministrul a mai spus ca luna iunie este o surpriza placuta pentru incasarile la buget care s-ar putea sa fie mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut, cand a fost crestere economica."Criza coronavirus a costat 3,1 miliarde de lei cheltuiti direct pentru COVID-19, inclusiv somajul tehnic si materialele de protectie. Bonusul pentru medici nu a fost inca platit, va urma. Luna iunie a fost o surpriza placuta si credem ca in 2020 incasarile vor fi mai mari fata de anul trecut, in aceeasi luna", a declarat Florin Citu.Ministrul a mai precizat ca, pana la sfarsitul saptamanii trecute, peste 8.300 de firme mici si mijlocii din Romania accesasera credite prin programul IMM Invest, el catalogand acest program drept cel mai de succes din ultimii 30 de ani si criticand in termeni duri Start Up Nation, programul de sprijinire a firmelor mici promovat de fostul guvern PSD "IMM Invest (...) eu am spus ca este cel mai de succes program din ultimii 30 de ani de zile. Vineri, la ora 4, erau 8.368 de firme care au luat credite prin acest program, asta inseamna 7,2 miliarde de lei imprumuturi", a declarat Citu.El a spus ca "au fost sectoare intregi" care au avut de suferit din cauza crizei sanitare generate de SARS-COV-2 si ca autoritatile au cautat ca pentru toate sectoarele din economie sa implementeze masuri de ajutor.Ministrul Finantelor a sustinut ca intoarcerea unui numar mare de romani dintre cei care au lucrat in strainatate reprezinta in acelasi timp "o provocare si o oportunitate" si isi doreste ca acesti oameni sa se integreze pe piata fortei de munca din Romania.