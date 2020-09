Ministrul Finantelor sustine ca investitiile din trimestrul doi au avut o contributie pozitiva la dinamica economiei

"Daca ne uitam la economia Romaniei anul acesta am avut doua obiective. Am inceput cu un obiectiv economic cu un mandat de tranzitie. La inceput am spus ca e o perioada de tranzitie, mentinem economia pe linie de plutire anul acesta, nu facem miscari bruste, nu umblam la Codul fiscal si nu am facut acest lucru. Si pregatim alegerile. Acesta era mandatul in noiembrie anul trecut. Lucrurile s-au modificat pe parcurs si mandatul s-a transformat in a pastra atat economia sanatoasa, deci capacitatea de productie sa nu fie distrusa, cat si angajatii sa fie sanatosi intr-o criza de sanatate si economica dubla pe care a trebuit sa o traversam si inca o mai traversam. Cred ca o vom traversa si in perioada urmatoare. Nu cred ca se va termina anul acesta. De aceea trebuie sa fim precauti", a declarat Citu.Acesta a spus ca revenirea economiei in "V" este o certitudine confirmata de cifre."La inceput foarte multi au fost sceptici ca ceea ce facem va ajuta economia, dar cifrele au inceput sa apara si confirma ca ceea ce am facut noi a fost bine. Au aparut acum cateva zile cifrele pentru vanzari, cifrele de afaceri cu vanzari de amanuntul, comertul cu amanuntul. Acolo este clar ca scenariul meu de baza cu care v-am "atacat" in ultima perioada cu revenirea economiei in "V" este confirmat de cifrele din economie. Astazi au mai aparut doua cifre importante. In primul rand, avem o crestere a venitului net mediu in economie cu 8,1% fata de anul trecut aceeasi luna. Deci, in plina criza economica globala, in Romania veniturile nete medii in economie au crescut fata de anul trecut cu 8,1%", a sustinut ministrul Finantelor.El a spus ca desi se astepta la o cadere a economiei in semestrul doi, investitiile au avut o contributie pozitiva."Au venit detaliile referitoare la ceea ce s-a intamplat in semestrul doi. Contributia sectoarelor din economie la contractia din semestrul doi. Stim foarte bine ca in trimestrul doi economia a fost in mare parte in stare de urgenta. Ne asteptam la o cadere a economiei, dar apare un fenomen foarte important acolo. Este pariul pe care l-am facut si cand am preluat guvernarea si pe care il mentinem. Investitiile au avut o contributie pozitiva la trimestrul doi. Au redus din acea cadere investitiile in primul semestru, de 1,2 puncte procentuale. Faptul ca am investit, suma investita dupa aproape sase luni de zile este de 24 de miliarde de lei, cea mai mare suma din ultimii 10 ani. Am facut acest lucru intr-o perioada de criza pentru ca am invatat lectia crizei din 2008. Lectia crizei din 2008 a fost injectam lichiditate in economie, injectam lichiditatea existenta. Numai ca Romania nu este Germania sau cum este Franta, este o tara cu resurse limitate si a trebuit sa injectam resursele acolo unde vedeam cel mai bun randament", a afirmat Citu.Ministrul a mentionat ca in perioada de criza au fost implementate trei masuri considerate a fi importante."Somajul tehnic, care a fost dupa aceea continuat cu 41,5% din salariu pentru cei care au fost in somaj tehnic, iar acest lucru este un efort de aproape un miliard de lei. Amanarea ratelor la banca pentru 300.000 de clienti pentru noua luni de zile este cea mai generoasa masura adoptata in Uniunea Europeana. Si dupa aceea IMM Invest, unde deja plafonul de 15 miliarde a fost aproape folosit, a crescut la 20 de miliarde. Asta inseamna bani in economie garantati. Aproape 20 de miliarde vor fi garantati in economie", a subliniat Citu.Conform ministrului, 127 de miliarde de lei au fost injectati in economie, motiv pentru care Romania a avut o scadere mai mica decat anticipau specialistii."Am facut un calcul, suma injectata in economie in primele 7-8 luni de zile este de 127 miliarde de lei. Asta explica si faptul ca Romania a avut in primul semestru o scadere mai mica decat anticipau toti cei care au facut aceste estimari. Este economia care are un prim trimestru cu o crestere economica, este economia care are un deficit mai mic decat media Uniunii Europene si o estimare de contractie de anul acesta mai mica cu mult decat cele din Uniunea Europeana. Faptul ca am avut aceasta constrangere de a folosi banii cat mai eficient poate ca ne-a ajutat. Nu s-a terminat. Criza din sanatate continua, criza economica continua si in continuare vom lua masurile pentru a reduce cat mai mult din acest efect al crizei economice globale asupra tuturor economiilor", a mai spus Florin Citu.