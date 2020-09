Ministrul Finantelor: "Ticalosie marca PSD. Au luat 100 de milioane de lei de la Start-up Nation si le-au trimis baronilor PSD"

Reactie vine dupa ce PSD a anuntat ca va avea un amendament in Parlament la proiectul de rectificare bugetara care prevede alocarea a 400 milioane lei pentru tinerii antreprenori care au accesat programul Start-up Nation."Ticalosie marca PSD! La inceputul anului 2019 restantele la plata facturilor pentru Start-up Nation erau de 1.4 miliarde lei. Cu toate acestea, PSD a alocat pentru tot anul 2019 un buget de DOAR 383,6 milioane lei pentru plata facturilor restante in acest program. Bani alocati doar pe hartie. Ticalosie marca PSD. Exact ca in cazul pensiilor socialistii nu au vrut niciodata sa plateasca facturile restante la Start-up Nation.Inainte de prima rectificare au luat 100 de milioane de lei de la Start-up Nation si i-au trimis baronilor PSD. Iar la rectficarea bugetara au taiat de la acest program 232,6 milioane lei pe care i-au tranferat tot baronilor PSD. In noiembrie 2019 cand am preluat guvernarea nu se platise niciun leu (ZERO LEI) pentru Start-up Nation iar in buget mai erau DOAR 50 de milioane de lei", a scris Florin Citu sambata pe Facebook Ministrul de Finante a adaugat ca Guvernul Orban a salvat "Start-up Nation de la falimentul la care PSD isi condamnase propriul program"."La rectificarea bugetara de la sfarsitul lui 2019 am alocat 300 milioane lei care au fost platiti imediat iar in 2020 deja s-au platit 310 milioane lei. Stiti bine ca nu am sustinut aceasta forma a Start-up Nation dar nu este vina celor care au crezut in promistiunea guvernantilor socialisti care reprezentatu statul in acel moment. Ei nu trebuie sa sufere pentru ca PSD-istii sunt tepari. De aceea platim TOATE facturile restante ale acestui program. Am salvat Start-up Nation de la falimentul la care PSD isi condamnase propriul program", a completat Citu.El a mai spus ca "PSD reprezinta cea mai mare nenorocire care s-a abatut asupra Romaniei in ultimii 30 de ani. Trebuie sa dispara".Liderul senatorilor PSD Radu Preda a anuntat vineri noi amendamente pe care social-democratii le vor avea la proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara pe acest an. Astfel, PSD sustine din nou amendamentul de crestere a punctului de pensie cu 40% si alocarea a 400 milioane lei pentru tinerii antreprenori, in contextul in care programul Start-up Nation, initiat de PSD a fost un succes.Proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara va fi dezbatut saptamana viitoare de catre Parlament.