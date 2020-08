Ministrul Finantelor: Toate deficitele bugetare au explodat. Totusi, Romania are cea mai mica crestere a deficitului bugetar

"A fost obiectivul meu din primul moment si va spun ca reusim", adauga Citu."Am promis o politica fiscala prudenta, responsabila si neinflationista pe termen lung. Am reusit pana acum. Criza economica a insemnat cheltuieli mai mari de la buget pentru toate tarile. Toate deficitele bugetare au explodat. Totusi, Romania are cea mai mica crestere a deficitului bugetar fata de estimarea initiala", sustine Florin Citu, duminica, intr-o postare pe Facebook El enumera "beneficiile pentru toti romanii ale politicii fiscale prudente" pe care a implementat-o, intre care cel mai mic necesar al imprumuturilor pentru a acoperi deficitul bugetar. "Polonia de exemplu trebuie sa imprumute in plus in 2020 9.3% din PIB . Este enorm", spune Citu.Ministrul de Finante adauga ca va avea spatiu de manevra mai mare in 2021 daca aceasta criza economica si de sanatate se prelungeste, mentionand si presiunea mai mica pe dobanzile si veniturile bugetare viitoare (presiune mai mica asupra finantelor generatiilor viitoare), presiunea redusa pe cresterea preturilor in viitor si efectul redus al eliminarii sectorului privat prin interventia prea mare a statului in economie."Dar cel mai important lucru este sa reusim, cu un efort bugetar mult mai mic decat restul tarilor din UE, revenirea economica din trimestrul III si evitarea recesiuniii tehnice. A fost obiectivul meu din primul moment si va spun ca reusim", incheie Citu.