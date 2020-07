Ministrul Florin Citu sustine ca Romania va inregistra in 2020 o scadere economica cuprinsa intre 2% si 3%

"Pentru rectificarea bugetara Comisia Nationala de Prognoza va veni cu o noua estimare. S-ar putea ca estimarea initiala, de minus 1,9%, sa fie modificata. Este adevarat, trimestrul doi a avut un impact negativ putin mai mare decat ne asteptam, dar nu foarte mult. Ramanem in afara acelor estimari apocaliptice care aratau o scadere a economiei cu minus 6, minus 8, minus 9%. Nu vom ajunge acolo. Cred ca tot intre minus 2 si minus 3", a spus Citu, la Antena 3, precizand ca rectificarea bugetara va fi facuta in partea a doua lunii iulie.Referindu-se la impactul celor patru luni de pandemie asupra bugetului, ministrul Finantelor a spus ca luna iunie a adus incasari la buget mai mari decat anul trecut."In iunie, din punct de vedere al fiscalitatii, economia incepe sa se relanseze si vedem incasari la buget care depasesc veniturile anului trecut. Estimarile pe care le am arata o depasire a veniturilor fiscale fata de anul trecut in 2019. Asta in conditiile in care am rambursat TVA mai mult decat anul trecut, am decontat mai multe concedii medicale si am si anuntat astazi avem o economie la costul cu dobanzi. Acesta este mai mic decat cel de anul trecut, din 2019...Pe ansamblu, trimestrul doi este un trimestru negativ, un trimestru dificil. Am spus dintotdeauna, revenirea economica, si aici imi dau sperante cifrele pentru luna iunie, revenirea economica va incepe din trimestrul trei si ramanem la scenariul de baza cu revenire in V", a spus ministrul Finantelor.Florin Citu a mai anuntat ca la rectificarea bugetara vor fi alocati bani pentru ca in acest an sa poata fi incepute lucrarile la unele tronsoane din autostrada Sibiu-Pitesti."Intotdeauna au fost alocati bani in buget pentru Sibiu-Pitesti iar la rectificare acei bani erau luati si transferati catre alte obiective mult mai importante pe termen scurt. De obicei care nu aveau legatura cu investitiile. Eu va spun ca in acest an vom incepe aceste tronsoane importante din Sibiu-Pitesti si vor fi alocati bani la rectificarea bugetara pentru Ministerul Transporturilor. Bineinteles, restul va depinde de modul in care vor fi implementate, dar ministrul Transporturilor a si anuntat astazi obiectivul nostru este de a aloca 2% din PIB pentru infrastructura in bugetele din anii urmatori", a spus Citu.Conform Planului National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), publicat miercuri de Guvernul Romaniei, peste 407 kilometri de autostrazi si drumuri expres, in valoare de 4,3 miliarde de euro, ar urma sa fie finalizate in urmatorii ani in Romania, in timp ce, pentru conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele de transport pan-europene, vor fi demarate lucrari la aproximativ 3.000 de km de autostrazi si drumuri expres, in perioada 2020 - 2030.