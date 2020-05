Motiunea impotriva ministrului Citu a fost adoptata de Camera Deputatilor. E a doua in sase luni

Dezbateri cu scandal la motiunea simpla

Semnatarii acestei motiuni sunt criminali

Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a cerut reluarea votului pentru doi deputati din grup, care nu au inteles ca se voteaza motiunea si au votat gresit.Solicitarea sa a fost insa respinsa de presedintele sedintei, Florin Iordache.Totodata, s-a cerut reluarea votului pe motiune pentru deputatii care au votat de pe tableta, dar si aceasta solicitare a fost respinsa.In textul motiunii, intitulata "Virusul Citu a infectat economia nationala", se arata ca amanetarea finantelor tarii trebuie sa inceteze, Romania trebuie salvata de "virusul Vasile Citu", iar ministrul Finantelor trebuie sa plece.Social-democratii afirma ca in cele 6 luni de guvernare si in cele peste 50 de zile de la instituirea starii de urgenta nu s-a luat nicio masura pentru "evitarea dezastrului".Sedinta de luni a Camerei, in care a fost dezbatuta motiunea , a fost una cu scandal, cu schimburi de replici si acuzatii extrem de dure intre PSD si PNL.Ministrul de Finante s-a aparat cu cifre si date statistice, laudand masurile adoptate de Guvernul Orban si amplificand efectele lor. In schimb, PSD a lansat pe mai multe voci atacuri la adresa lui si a guvernarii PNL, negand rezultatele pozitive care s-ar fi inregistrat la nivelul economiei romanesti.Totodata, Florin Citu a declarat ca semnatarii motiunii sunt "criminali", sustinand ca acestia "s-au folosit de acest virus nenorocit pentru a-si promova motiunea si agenda politica"."Sunt aici pentru ca romanii trebuie sa stie ca in timp ce eu si PNL gestionam cu succes aceasta criza semnatarii motiunii incearca sa ne opreasca. As vrea sa va reamintesc cine sunt semnatarii acestei motiuni. Sunt aceia care in 10 august au gazat si au batut romani nevinovati. A doua zi au dat vina tot pe aceiasi romani ca venisera sa dea jos Guvernul. Era lovitura de stat., in opinia mea. Pentru ca si-au permis sa santajeze acest Guvern amenintand cu respingerea in Parlament a prelungirii starii de urgenta, in opinia mea, au jucat poker cu sanatatea romanilor incercand sa il santajeze chiar si pe presedintele Romaniei.Timp de doua luni in care am implementat masuri pentru relansarea economiei, au modificat in Parlament, intr-un mod criminal si populist, toate aceste masuri. Spun criminali pentru ca, daca propunerile acestor iresponsabili ar fi trecut, ar fi aruncat Romania in haos economic.Dar cel mai josnic lucru pe care l-au facut in aceasta motiune este ca, fara niciun fel de respect pentru romani, pentru cei afectati de aceasta criza, au folosit acest virus nenorocit, care a generat victime si in Romania si peste tot in lume, pentru a-si promova motiunea si agenda politica", a afirmat Citu.Cum schimburile de replici au fost extrem de dure, mai multi deputati au tinut sa sublinieze de la microfon calitatea scazuta a discursurilor si lipsa de respect intre combatanti.Motiunea a fost sustinuta de 70 de parlamentari. Potrivit Constitutiei, o motiune simpla este doar o atentionare si nu duce automat la demiterea ministrului impotriva caruia este depusa, existand cateva precedente in ultimii ani.Un exemplu recent este cel din 9 decembrie 2019, cand Senatul a adoptat o motiune simpla impotriva chiar tot a ministrului Florin Citu , tot la propunerea PSD, dar premierul Orban s-a aratat "foarte multumit" de activitatea ministrului de Finante si a subliniat atunci ca nu are de gand, "sub nicio forma", sa ia vreo decizie de demitere a acestuia.