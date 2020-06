Previziunile ministrului de Finante: Romania va avea un deficit bugetar de 6,7%, in 2020. Scaderea economica va fi de 2,2% din PIB

Ziare.

"Economia globala trece astazi printr-o criza nemaiintalnita in care a trebuit sa tinem mai intai oamenii sanatosi, dar nici sa omoram economia. A fost o provocare mare pentru acest Guvern. Noi ne uitam la noi, dar lucrurile sunt dificile pentru toate economiile. In SUA se estimeaza un deficit bugetar de aproape 24% din PIB, in acest an, ca sa intelegeti dimensiunea crizei. In Europa, zona euro, va fi in jur de 13%, iar in Romania de 6,7% din PIB. In acest moment si lucrurile arata ok. Am reusit, prin masurile pe care le-am luat, sa avem primul trimestru de crestere economica, deci 2,4% din PIB, ceea ce a fost, dupa Irlanda, cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. PIB-ul la 6 luni, avem trimestrul 2 care este afectat negativ, si aici vom avea o contractie a economiei intr-un scenariu care merge pentru final de an spre minus 2,2% din PIB pentru tot anul. Romania nu va avea o recesiune tehnica, deci nu vom avea doua trimestre negative in niciun caz. Vom avea revenirea economiei din trimestrul 3, asa cum am spus de la inceput", a spus Citu, la Digi 24.Ministrul de resort a mentionat, totodata, ca rata inflatiei s-a injumatatit in acest an fata de 2019, pana la aproape de 2%."Rata inflatiei a scazut in fiecare luna in guvernarea PNL . Anul trecut, in crestere economica, fara niciun fel de criza, rata inflatiei era in jur de 4%, iar anul acesta suntem aproape de 2% si in continuare preturile scad. Nimic din ce au aruncat in piata cei de la PSD nu s-a intamplat. A fost cumva o strategie a celor de la PSD de a speria oamenii, de a-i panica. Daca nu ar fi fost ascunsi in spatele declaratiilor politice, jumatate din PSD era astazi in puscarie. Nu poti sa te folosesti si sa panichezi intreaga Romanie doar pentru a castiga tu politic. Acest scenariu a afectat si economia, si turismul, dar i-a speriat si pe romani. Tot acest lucru a fost o campanie orchestrata, platita de PSD. Sunt pe retelele de socializare, televiziunile prietene, reclamele pe online. Nu cred ca o reclama pe un ziar online o faci gratuit, trebuie sa platesti pentru ea", a subliniat seful de la Finante.Acesta a adaugat ca, in intervalul aprilie - iunie, s-au platit 2,2 miliarde de lei pentru somajul tehnic, iar facilitatile acordate pana la data de 30 iunie 2020 au lasat in companii 15 miliarde de lei."Aprilie a fost cea mai dura luna, si jumatate de mai. Am reusit sa luam masurile care cumva sa elimine partea cea mai negativa. In somaj tehnic, am platit 2,2 miliarde de lei, in aprilie, mai si iunie. Acesti oameni se intorc acum la locul de munca. Aici avem cealalta masura pentru acestia, de a plati 41,5% din salariul celor care au fost in somaj tehnic si se intorc la munca. Se vor plati trei luni de zile de la reluarea muncii, dar trebuie sa fi fost in somaj tehnic minim 15 zile lucratoare. Angajatorii ar trebui sa ceara asta la Ministerul Muncii. Toate aceste masuri au dat incredere companiilor din economie sa mearga mai departe si asta o vedem in venituri. Sunt multe companii care nu si-au inchis activitatea si care isi platesc taxele si o fac pentru ca am luat si niste masuri foarte bune - bonificatie de 10% daca platesti la timp impozitele, amanari pentru depuneri de declaratii. Toate aceste masuri pe care le-am luat pana la 30 iunie au lasat la companii in jur de 15 miliarde de lei. Nu mai spun de faptul ca am platit si din urma concediile medicale. Cand am venit anul trecut, era un stoc de 3 miliarde de lei de concedii neplatite. Am ajuns in luna mai sa decontam concedii medicale de 637 de milioane de lei", a sustinut Florin Citu.Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca, pe data de 1 iulie, va avea loc prezentarea programului economic, alaturi de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis "Prezentarea programului economic va fi, miercuri, alaturi de presedintele Romaniei, cu care am colaborat foarte apropiat. Dupa prezentarea programului economic, obiectivul nostru este ca, in maximum o luna de zile, sa adoptam toate actele normative necesare pentru implementarea masurilor din program", a spus Orban, la finalul Adunarii membrilor Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).