Dezbateri cu scandal la motiunea simpla depusa de PSD impotriva lui Florin Citu: Votul se va da miercuri

Ministrul de Finante s-a aparat cu cifre si date statistice, laudand masurile adoptate de guvernul Orban si amplificand efectele lor. In schimb, PSD a lansat pe mai multe voci atacuri la adresa lui si a guvernarii PNL, negand rezultatele pozitive care s-ar fi inregistrat la nivelul economiei romanesti.Cum schimburile de replici au fost extrem de dure, mai multi deputati au tinut sa sublinieze de la microfon calitatea scazuta a discursurilor si lipsa de respect intre combatanti.Motiunea este sustinuta de 70 de parlamentari si votul pe ea va fi dat in sedinta de miercuri Potrivit Constitutiei, o motiune simpla este doar o atentionare si nu duce automat la demiterea ministrului impotriva caruia este depusa, existand cateva precedente in ultimii ani. Un exemplu recent este cel din 9 decembrie 2019, cand Senatul a adoptat o motiune simpla impotriva chiar tot a ministrului Florin Citu, tot la propunerea PSD, dar premierul Orban s-a aratat "foarte multumit" de activitatea ministrului de Finante si a subliniat atunci ca nu are de gand, "sub nicio forma", sa ia vreo decizie de demitere a acestuia.- Florin Iordache declara sedinta inchisa, anuntand ca votul pentru motiune se va da miercuri., conform procedurii.- Ati folosit numele meu asociat cu un virus care a ucis.- Ne despart kilometri intregi de carti.Va multumesc!- Atacat de PSD-isti pe mai multe subiecte,intervine telefonic si sustine ca atat familia lui, cat si el insusi si-au castigat mereu "banii cinstit", nu ca altii."Nu suntem nici camatari, nu exista nicio companie la care sa fiu actionar si sa aiba dobanzi de 700%", spune deputatul PNL, printre altele."Observ o ura proletara impotriva celor care muncesc cinstit", mai spune el.- Continua dezbaterile cusi, anunta presedintele de sedinta.- Claudiu Nasui il critica pe Florin Citu ca a fugit de pozitia de premier si spune ca a promis multe, dar a facut putine.- "La stat,cheltuielile chiar au crescut! Ati uitat ce ati spus inainte. Salariile noastre nu au fost afectate, in schimb salariile oamenilor au scazut. Nu e corect", spune deputatul USR.- ". Aceasta criza era o invitatie sa umblam la pensiile speciale, sa umblam la impozitare. Trebuie sa ajutam economia sa supravietuiasca!", mai spune Claudiu Nasui, printre altele.Continua dezbaterile si cu reprezentantii celorlalte grupuri parlamentare. Se pregateste ministrul Florin Citu sa dea raspunsuri la intrebarile si acuzatiile aduse.intervin prin telefon, nefiind prezenti in sala, dar avand aceasta posibilitate pe perioada epidemiei.De altfel, Florin Iordache nu poarta masca si sta de vorba cu unul dintre colegii sai de la prezidiu care si-a lasat jos masca, sub barbie., cu reprezentantii PSD si PNL.respinge acuzatiile aduse de ministrul Citu. "Comisia Europeana tocmai spune ca vom inregistra un deficit de 9%", spune el, printre altele, reamintind si ca Florin Citu s-a razgandit cu cateva minute inainte de a fi investit ca premier."Aceasta motiune va trece miercuri, iar dvs veti fi demis de urgenta!", a spus deputatul PSD.spune ca a citit motiunea si a recunoscut pasaje din discursurile unor fosti prim ministri PSD. "Textul motiunii este o carte neagra a guvernarilor PSD", spune deputatul liberal.- Florin Citu continua cu prezentarea masurilor care au fost adoptate de guvern pe perioada starii de urgenta.- IMM Invest este cel mai bun program. 77.871 de cereri au fost analizate. 86.548 au solicitat, deja avem companii care au luat bani.- Stiti care erau datoriile StartUp Nation? 1 miliard de lei! A venit rectificarea din noiembrie si a trebuit sa platesc eu. Sunteti niste tepari! Ati promis in 2017 oamenilor, a trebuit sa le platim noi.- PSD sustine doar pe hartie sectorul privat. Ar trebui sa va luati notite, sa vedeti cum functioneaza un program de succes - IMM Invest.Ministrul Citu continua si cu prezentarea altor masuri economice eficiente adoptate in ultima perioada de guvernul Orban.- De 3 ani va chinuiti sa faceti informatizarea ANAF, noi am facut-o in 3 luni.- Am platit facturile la timp, nu ca voi - le amanati. Am gasit facturi neplatite de ani de zile!- Schema IMM Invest a fost singura aprobata de CE. A incercat si Ungaria, nu i-a iesit.- In plina criza am incasat mai multi bani la buget decat voi. Bancile, oamenii au incredere in noi.- PSD venea cu legi fara surse de finantare, si totusi le-am platit.- Am construit un buffer care a fost ca o plasa de salvare.- In aprilie am cheltuit mai putin cu salariile decat in martie, pentru ca am folosit telemunca.- Sunt. Singurul! Asta arata incredere.- Nu ma opresc aici, oricate motiuni si injuraturi primesc de la socialisti.- Dragi romani, vom trece cu bine peste aceasta perioada. Da, vom avea o revenire in V si asa va fi. Dar trebuie sa fim precauti!- Important nu e daca trece motiunea, important e ca romanii au inteles cat de ticalosi sunt semnatarii acestei motiuni.vine la microfon.- Semnatarii motiunii sunt cei care in 10 august au batut si gazat romani nevinovati, a doua zi au dat vina tot pe ei.- Semnatarii sunt criminali, au amenintat si santajat cu prelungirea starii de urgenta.- Au modificat in Parlament intr-un mod criminal si populist masurile.- Cel mai josnic este ca fara niciun fel de respect pentru romani au folosit acest virus nenorocit, care a facut victime, pentru a-si promova motiunea. Cat de ticalosi sa fiti? Stiu ca ma urati si ma injurati pe unde apucati, dar daca aveti respect pentru romani, ar trebui sa va cereti scuze fata de ei si familiile indoliate.Referitor la textul motiunii:- Traiti intr-o alta Romanie. Motiunea e valabila pe datele valabile cand erati voi la guvernare.- Guvernul PNL a gestionat bine criza. Ati lasat statul roman nepregatit si vulnerabil. Ati trebui sa raspundeti penal toti. Timp de 2 luni ati subminat activitatea guvernului. Presedintele v-a atras atentia sa nu mai atacati, nu v-ati oprit.- Romania libera merge inainte.- Vicepresedintele Camerei Deputatilordeschide lucrarile.Motiunea va fi citita de unul dintre semnatari, Guvernul va putea sa isi spuna punctul de vedere, iar grupurile parlamentare vor desemna reprezentantii care vor interveni in dezbatere.Un deputat PSD citeste motiunea simpla. In sala este prezent si ministrul de Finante, Florin Citu.- Sedinta inca nu a inceput."Mai nociv decat efectele pandemiei, mai contagios decat coronavirusul si mai letal decat maladia COVID-19, Virusul Citu a distrus aproape complet economia nationala! Dupa aproape doua luni de stare urgenta, dupa nenumarate balbe, amanari si rectificari de acte normative, ministrul Finantelor, Florin Vasile Citu, s-a dovedit incapabil sa vina cu masuri de sprijin eficiente pentru economie", acuza social-democratii in textul motiunii.In opinia PSD, "70% dintre romani considera ca ministrul Citu este un dezastru pentru economie", in conditiile in care "in cele 6 luni de guvernare si in cele peste 50 de zile de la instituirea starii de urgenta nu s-a luat nicio masura pentru evitarea dezastrului", asa cum se precizeaza in document."Ministrul Citu si-a batut joc de tot efortul din guvernarea PSD de a reduce ponderea datoriei ca procent din PIB. Fata de 2016, cand datoria era 37,2% din PIB, anul trecut, in octombrie, ajunsesem la 34,6% din PIB. Aveam a 6-a cea mai mica datorie ca pondere in PIB din Uniunea Europeana!In plus, PSD lasase o rezerva financiara in Trezorerie de 5,2 miliarde euro. Asta e mostenirea pe care a lasat-o PSD! Ministrul Citu nu doar ca a anulat tot acest efort, dar a ne-a dus cu datoria publica intr-o stare cu mult mai rea decat a fost vreodata. Agentiile de rating ne spun ca nivelul datoriei Romaniei va ajunge in acest an la 43% din PIB", se mai arata in textul motiunii simple.In replica, Florin Citu a declarat ca "economia va avea o scadere, dar va avea o revenire la fel de puternica" C.B.